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BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirim

OTAŞ’TAN doğalgaz fiyatı indiriminde beklenen ilk adım geldi. BOTAŞ, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere özel sektör santrallerine sattığı doğalgazın fiyatını 1550 TL’den 1485 TL’ye düşürdü. Yeni yılda konutlarda da indirim bekleniyor.

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BOTAŞ yönetimi, geçen hafta doğalgazla elektrik üreten özel sektör santralleriyle bir araya gelmiş, 2019 yılında “daha iyi” fiyattan gaz satışı yapacakları mesajını vermişti. Şirket, tarifeyle ilgili çalışmalarını tamamladı ve sözleşme örneklerini şirketlere gönderdi.
 
Buna göre 1 Ocak’tan itibaren özel sektörün işlettiği santrallere iki ayrı fiyattan gaz satışı yapacak. Santraller, ihtiyaç duydukları gazın yüzde 70’ini satın alırsa, halen her 1000 metreküpü 1550 TL olan gazın fiyatı, yüzde 4 düşüşle 1485 TL’ye gerileyecek.
 
Kalan bölüm, ikinci kademeye girecek ve daha pahalı olacak. Santraller, yüzde 30’unu da özel sektör gaz ithalatçıları ya da toptancıları yerine BOTAŞ’tan almak isterse fiyat 1700 TL olacak.
 
Bu tarife, 1 Ocak-31 Mart aralığında 3 ay için geçerli olacak. BOTAŞ’ın, daha sonra 6 ay geçerli olacak biçimde tarife açıklaması bekleniyor. Sektör, konutlara da indirim yapılmasını bekliyor.
(Habertürk)

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