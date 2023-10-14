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Ekonomi

BOTAŞ'tan ''Rusya'' iddialarına yalanlama: Manidar ve maksatlıdır

Türkiye'nin Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü haberlerinin asılsız olduğunu bildiren Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), iddiaların son derece manidar ve maksatlı olduğunu kaydetti.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
BOTAŞ'tan ''Rusya'' iddialarına yalanlama: Manidar ve maksatlıdır
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BOTAŞ'ın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kuruluşu ulusal ve uluslararası arenada yıpratmaya ve marka değerini düşürmeye yönelik haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Söz konusu iddialara ilişkin BOTAŞ'ın yasal haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türkiye'nin, Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü yönündeki asılsız ve mesnetsiz iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nda enerjide merkez ülke olma yolunda dev yatırımların, dünya gündemine oturan ihracat anlaşmalarının hayata geçirildiği bugünlerde, ülkemizin enerjide yüz akı ve amiral gemisi niteliğindeki BOTAŞ'ın, bu gibi asılsız iddialarla gündeme getirilmesi son derece manidar ve maksatlıdır."

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