AA 26 Şubat 2021 Cuma 14:07 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 14:11

İmza törenine Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek katıldı.

Törende, Bozankaya'nın ürettiği yüzde 100 elektrikli ve yerli metrobüs aracının tanıtımı yapıldı.

Metrobüs, çift körüklü, 5 adet solda, 4 adet de sağda olmak üzere toplam 9 kapılı, 250 yolcu kapasiteli, 25 metre uzunluğunda ve tek şarj ile 250 kilometreye kadar yol alabiliyor.

Tanıtımı yapılan metrobüs, hem yatırımcıların hem de elektrikli ulaşım teknolojilerine ilgi duyanların yakından görebilmesi için yaklaşık bir ay boyunca OSTİM'de sergilenecek.

Bozankaya'nın yüzde 100 Türk mühendisliği ve yüksek yerli teknolojiyle tasarlanarak ürettiği çevre dostu elektrikli otobüsler, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Lüksemburg gibi birçok Avrupa ülkesinde büyük metropollerin toplu taşıma sistemlerinde hizmet veriyor.

- "Bu araca Ankara'mızın ihtiyacı var"

ASO Başkanı Özdebir, törende yaptığı konuşmada, dünya gündeminde dijital dönüşüm ve yeşil ekonominin öne çıktığına işaret etti.

Özdebir, yaptıkları bir hesaplamada arabaların karbon ayak izinin OSB'lerinkinden fazla olabileceğini belirlediklerine dikkati çekerek, "Böyle büyük bir aracın kullanmış olduğu mazotla hele ki Ankara gibi çanak şeklinde bir şehirde yaratmış olduğu emisyonu sizler de tahmin edebilirsiniz. Bu araç Ankara'ya layık, Ankara'mızın da ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Bozankaya'nın, 2 binin üzerinde metro seti üretmiş bir firma olduğunu belirten Özdebir, "Maalesef biz Ankara'mızda böyle bir firma varken Çinlilerden Ankara'ya yakışmayan metro araçları satın aldık." dedi.

- "Türkiye'nin markalaşmaya ve katma değerli üretime çok ihtiyacı var"

ATO Başkanı Baran da Ankara'nın en önemli sıkıntılarından birinin mesleki eğitim olduğuna dikkati çekerek, üniversite-sanayi iş birliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM'in bu anlamda çok güzel eşleştiğini söyledi.

Bozankaya firmasının Ankara'nın en önemli markalarından biri olduğunu dile getiren Baran, "Yerli üretimde dünyanın birçok yerinde yerel yönetimlerin hizmetinde bulunan bir firmamız. Yaklaşık 2 yıl önce Tayland'da bir belediyeye teslimat vardı. Avrupa'da bizim otobüslerimiz ve metrobüslerimiz kullanılıyor. Bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Baran, Türkiye'nin cari açığından dolayı markalaşmaya ve katma değerli üretime çok ihtiyacı olduğunu ifade etti.

- "Yaptığımız metroyu ve tramvayı yurt dışına ihraç eder duruma geldik"

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Günay da elektrikli otobüslerin şu anda Türkiye'de 9 şehirde kullanıldığını söyledi.

"Esasında amacımız, kullanmış ve toplu taşımaya hizmet vermiş olduğumuz metrobüsü burada sizlere tekrar tanıtarak bunu yaygınlaştırmak." diyen Günay, şirket olarak en büyük hedeflerinin ise yüksek teknolojik ürünler olduğuna dikkati çekti. Günay, şöyle devam etti:

"Yapmış olduğumuz metroyu ve tramvayı yurt dışına ihraç eder duruma geldik. Böylelikle hem ülkemize bir ekonomik katkı sağlıyoruz hem de bir Türk markasını yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. 100'ü aşkı Ar-Ge mühendisiyle 32 Ar-Ge projesi yaptık. Sanayi-üniversite iş birliğine çok önem veren bir firma olarak bunları 14 üniversiteyle beraber yaptık."

Günay, bundan sonra Ar-Ge çalışmalarını 4 yıl önce sanayinin kalbinde kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi ile beraber yürütebilmek adına bir iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "OSTİM Teknik Üniversitesi ekibiyle güzel projeler yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

- "Tüm Türkiye sahip çıkmalı"

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de Bozankaya'nın, Türkiye'nin ve Ankara'nın göz bebeği teknoloji şirketlerinden biri olduğunu vurgulayarak, firma ile üniversitenin Ar-Ge ve öğrencilerin eğitimi alanındaki iş birliğini başlattıklarını söyledi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise 2021'in UNESCO tarafından "Ahilik Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "Bu yıl da bir ahi kurumumuz tarafından yapılan bu yerli ve milli elektrikli otobüsümüz yola çıkıyor. Otobüse tüm Türkiye'nin sahip çıkması lazım." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra metrobüsün içinde OSTİM Teknik Üniversitesi ile Bozankaya firması arasında protokol imzalandı.

Ardından, basın mensuplarının da katılımıyla metrobüsle Ankara'da şehir turu yapıldı.