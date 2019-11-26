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Bozdoğan Füzesi nedir? Bozdoğan Füzesi menzili ne kadar?

Bozdoğan füzesi nedir? Bozdoğan füzesi menzili ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu. Erdoğan milli füze Bozdoğan'ın detaylarını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında yapılacak testlerin ardından TSK envanterine gireceğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise füzeye ilişkin videoyu Twitter'dan paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında test atışlarının ardından TSK envanterine gireceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Bozdoğan Füzesi  nedir? Bozdoğan Füzesi  menzili ne kadar? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise füzeye ilişkin videoyu Twitter'dan paylaştı. Bozdoğan Füzesi hakkında tüm merak edilenler sizlerle.. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise füzeye ilişkin videoyu Twitter'dan paylaştı:

BOZDOĞAN FÜZESİ NEDİR? 
TÜBİTAK SAGE’nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü GÖKTUĞ (Görüş Ötesi) füze ailesi ile Bozdoğan / Merlin uzun menzilli, Gökdoğan / Peregrine Kısa menzilli havadan havaya (uçaktan uçağa atılan) füzeler, ilk yerli tasarım füzeler olma özelliğini taşıyor.
 

 
2019 sonunda kabul testlerini bitirilmesi hedeflenen Göktuğ füzesinin Varyant-2 (Gökdoğan / Peregrine) füze modeli kullanıma alınacak ve F-16’lardaki “AIM-9X Sidewinder” füzesinin yerini alacak. Uzun menzilli olan Varyant-1 (Bozdoğan / Merlin) füzesi ise yerli savaş uçağı TF-X ile birlikte kullanıma sunulacak.
 
GÖKTUĞ BOZDOĞAN / MERLİN UZUN MENZİLLİ RF GÜDÜMLÜ HAVA-HAVA FÜZESİ
Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine ulaşmıştır. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile sınıfında Dünyanın en iyilerinden biri olacaktır. Halen çok fonksiyonlu arayıcı başlığı geliştirme aşamasındadır.

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