Brent petrol çakıldı! Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Tüm dünyanın merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.

FED'in açıkladığı faiz kararı sonrası brent petrol fiyatları bir anda çakıldı. Gün içinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden petrolün varili 86 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 90,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,31 düşüşle 86,56 dolar oldu.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Varili şu an 86 dolara kadar düşen petrol fiyatları sonrası önümüzdeki günlerde Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.

Sektör temsilcilerinin yakın bir zamanda yapılacak indirimle ilgili açıklama yapması bekleniyor.