İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0258
  • EURO
    34,7664
  • ALTIN
    2355.66
  • BIST100
    9129.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Brent petrol ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
Ekonomi

Brent petrol ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,72 dolardan işlem görüyor.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 23:24 - Güncelleme:
Brent petrol ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
ABONE OL

Dün günü 89,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 21.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,53 artışla 90,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,79 dolardan alıcı buldu. Böylece petrol fiyatları Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişeleri ve diğer para birimleri karşısında değer kaybeden ABD doları etkili oldu.

İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Buna karşılık, Yemen'deki Husiler, petrol ve akaryakıt sevkiyatı için dünyanın en sık kullanılan deniz yollarından biri olan Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantısı olan gemileri hedef alıyor.

ABD, önceki gün Husilere ait insansız deniz aracını imha ettiğini bildirdi. Buna cevaben dün açıklama yapan Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "Filistin meselesindeki tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz ve bu konuda geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oluyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 düşüşle 103,880 dolar oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.