Brent petrol ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Dün günü 89,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 21.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,53 artışla 90,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,79 dolardan alıcı buldu. Böylece petrol fiyatları Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişeleri ve diğer para birimleri karşısında değer kaybeden ABD doları etkili oldu.

İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Buna karşılık, Yemen'deki Husiler, petrol ve akaryakıt sevkiyatı için dünyanın en sık kullanılan deniz yollarından biri olan Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantısı olan gemileri hedef alıyor.

ABD, önceki gün Husilere ait insansız deniz aracını imha ettiğini bildirdi. Buna cevaben dün açıklama yapan Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "Filistin meselesindeki tutumumuzdan taviz vermeyeceğiz ve bu konuda geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oluyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 düşüşle 103,880 dolar oldu.