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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altına düştü

Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altına düştü. Brent petrol, uluslararası piyasalarda 69,94 dolardan işlem görürken, Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66 dolar ile 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altına düştü
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Dün 72,28 dolara kadar yükselen ve günü 69,19 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 08.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,08 artarak 69,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 66,44 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altında seyretmeye devam ediyor. Dün 70 doların altına düşen Brent petrol, yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesini gördü. Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66 dolar ile Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

OPEC ETKİSİ

Fiyatlardaki ciddi düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yıl ve gelecek yıla dair talep beklentisini düşürmesi etkili oldu. OPEC dün yayımlanan raporunda, küresel petrol talebi artışında bir önceki raporuna göre yavaşlama olacağını tahmin etti. OPEC bu yıl için talep büyüme tahminini günlük 80 bin varil, 2025 için günlük 40 bin varil düşürdü.

Petrol fiyatları bir önceki seansta yaşadığı kaybı bugün erken saatlerde kısmen telafi etmeye başladı. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de yaşanan şiddetli fırtınanın etkisiyle petrol üretiminin sekteye uğrayacağı endişesi fiyatların kısmi yükselişinde etkili oluyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, pazartesi günü Meksika Körfezi'nde başlayan fırtınanın dün gece "kategori 1 kasırga"ya dönüştüğü ve bugün ABD'nin bazı eyaletlerini etkisi altına alabileceği aktarıldı.

ÜRETİM KESİNTİSİ ENDİŞESİ

Petrol ve doğal gaz üretiminde kesinti olabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. ABD Güvenlik ve Çevre Koruma Bürosundan (BSEE) dün yapılan açıklamada, ABD Meksika Körfezi'ndeki ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 24'ünün ve doğal gaz üretiminin yüzde 26'sının fırtına nedeniyle çevrim dışı olduğu bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 71,42 ile 73,65 dolar aralığının direnç, 67,82 ile 64,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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