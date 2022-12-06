Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü

Dün günü 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 20.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,35 azalarak 79,91 dolar oldu. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesini gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,49 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler arttı.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.