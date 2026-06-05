Brent petrolün varil fiyatı belli oldu

Dün 97,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,03 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 95,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Hizbullah'ın İsrail ile ateşkesi reddetmesi ve ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasıyla Orta Doğu'da barış umutlarının zayıflaması etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Ancak İsrail ordusunun duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırıları devam etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri "utanç verici" olarak nitelendirdi. Kasım, İsrail Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyleyerek ateşkesi reddetti.

Bölgede askeri gerilimin yeniden tırmanması ve somut diplomatik ilerleme işaretlerinin görülmemesi, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına ilişkin beklentileri zayıflatarak fiyatları destekledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak için İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirterek, "Onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz bunu görmek isterim." dedi.

İran ile anlaşma yapmaya yakın olduklarını kaydeden Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul edeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağını ifade etti.

Analistler, dünyada tüketilen petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ettiğine dikkati çekiyor. Bu durumun küresel arz endişelerini canlı tuttuğunu belirten uzmanlar, Orta Doğu'da gerilimin azalacağına dair net işaretlerin henüz görülmemesinin petrol fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğünü kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,63 doların direnç, 95,15 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.