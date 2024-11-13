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Ekonomi

BRICS'ten Türkiye'ye kritik teklif! Önemli bir kazanım getirecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin BRICS üyeliği hakkındaki son gelişimlere yönelik açıklamada bulundu. BRICS'in Türkiye'ye ortak üyelik teklif ettiğini söyleyen Bakan Bolat, BRICS'e girmek dünyanın bütün önemli platformlarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir.' dedi.

13 Kasım 2024 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
BRICS'ten Türkiye'ye kritik teklif! Önemli bir kazanım getirecek
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tvnet'te katıldığı bir programda ihracat gelişmeleri, İsrail'le ticaretin durdurulması, Türkiye'nin BRİCS üyeliği ve fahiş fiyatlarla mücadele ile ilgili soruları cevapladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellemesi çalışmalarına değinen Bakan Bolat, "AB ile Gümrük Birliği görüşmeleri olumlu ilerliyor. AB ticareti başlatırsa ticaretimiz hızlanır." dedi.

"TÜRKİYE'YE ORTAK ÜYELİK TEKLİF EDİLDİ"

BRICS ile ilgili son aşama nedir? Türkiye BRICS'e üye olacak mı? sorusunu cevaplayan Bakan Bolat, "BRICS dünya milli gelirinin yüzde 25'ini oluşturan önemli ülkelerin yer aldığı bir iş birliği örgütü. BRICS doğu batı kutuplaşmasını andırıyor. Popülaritesi artıyor. Türkiye'nin üyelikle alakalı statüsüne gelince Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi. Bu BRICS 'in geçiş süreci. BRICS 'e girmek dünyanın bütün önemli platformlarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir." şeklinde konuştu.

Bakan Bolat açıklamalarına şöyle devam etti:

İSRAİL'LE TİCARETİN DURDURULMASI

"İsrail'e ticaret iddialarıyla Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak İsrail'in bu saldırılarını durdurma çabası içindeyiz.Türkiye bütün diplomatik yolları denedi. 85 bin ton sağlık yardımını 8 aylık süre zarfında bölgeye ulaşmasını sağladık. Aralık başlarında 10 günlük bir ateşkes sağlandı. İsrail'in katliamları hızlanmaya başlayınca ticaretin azaltılması için çok büyük bir çaba sarf ettik ve oranları düşürdük.

'TİCARETİ DURDURMAMIZA İSRAİL ÇOK KIZDI'

İsrail'le ticareti durdurmamıza İsrail çok kızdı. Çünkü kimsenin kendisine meydan okuyamayacağını, arkasını ABD'ye dayamış bir ülke olarak kendini görüyordu. Cumhurbaşkanımızın meydan okumasını, sizi her yere şikayet edeceğiz diyerek parmak gösterdiler. Biz İsrail'le ticareti durdurunca, Filistin hükümeti 'bizim Türkiye ürünlerine ihtiyacımız var. 6 milyon insan yaşıyor' dediler. Filistin'e kozmetik ürün gönderilmesine bile 'Ne ihtiyaçları var' dediler. Kozmetik kategorisi altında sabun, şampuan gönderiliyor. Filistin'e layık görmüyor musunuz?"

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