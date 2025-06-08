Bu adımı beklemiyorlardı! Türkiye itirafı geldi: Ezici bir yenilgiyle karşı karşıyayız

Halife Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamaya hazırlanması Yunanistan'a paniğe neden oldu.

Söz konusu gelişmeyi "Yunanistan'a diplomatik darbe" olarak yorumlayan Yunan basını, Hafter'in Türkiye'ye yönelmesinin Yunanistan'ın çıkarları açısından tehlike arz ettiğini yazdı.

Yunanistan'ın Türk-Libya muhtırası konusunda ezici bir diplomatik yenilgiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Büyük bir telaşa kapılan Yunanistan'ın kararı engellemek için Mısır'dan yardım istemeye hazırlandığı bildirildi.

Haberde, "Doğu Libya'nın Türkiye'nin pozisyonunu desteklemek için atacağı herhangi bir adım, Doğu Akdeniz için radikal bir değişiklik olacaktır. Bu, tüm Libyalı grupları Türkiye'nin iddialarıyla aynı hizaya getireceği için Ankara'nın kendisini bölgedeki baskın deniz gücü olarak kurma çabasına büyük bir destek olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Hafter'in anlaşmayı tanımasının İsrail'i de olumsuz etkileyeceğini dile getiren Yunan basını, anlaşmanın onaylanmasının Ankara ile Şam arasında KKTC'nin de dahil olacağı bir anlaşmaya kapı aralayacağı değerlendirmesinde bulundu.