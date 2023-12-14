Bu cuma BİM'de neler var? 15 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 15 Aralık Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak, Mobilya, Ev Tekstili, Giyim ürünleri, Elektrikli Isıtıcılar ve Eğitici Öğretici Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. İşte aktüel ürünler kataloğu...

Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; 2 farklı boyutta ve fiyatta televizyon satışa sunulacak. Webos işletim sistem, 4K Ultra HD dahili uydu alıcılı Dijitsu 55" UHD Webos TV 9499 TL, Dijitsu 43" FHD Android Smart TV 5699 TL'den satışa sunulacak.

BİM'e bu cuma; Casper tarafından 2 yıl garantili 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı 6.5 inç ekran, çift sim, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli Casper VIA X30 Cep Telefonu 7899 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 15 Aralık Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun elektronik grubunda; Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL, Polosmart Kablolu Kulakiçi Kulaklık 45 TL, Polosmart 10.000 mAh Powerbank 249 TL, Polosmart Araç Şarjı 54,90 TL, Polosmart TWS Kulaklık 249 TL, Polosmart TypeC 59 TL, House Pratik Dinamolu El Feneri 39 TL'den yer alıyor. BİM'de elektronik ürünler kapsamında hazırlanmış ısıtıcılarda; Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL, Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL, Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL, Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL, Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri mutfak grubunda harika ürünler karşılıyor. Çaydanlık 439 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 189 TL, Chef's Tava 119 TL, Keramika Dekorlu Çay Fincan seti 179 TL, Keremika Jumbo Kupa 27 TL, Nez Çay Bardağı 59 TL, Meşrubat Bardağı 49 TL, Roma Su Bardağı 42 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak.

BİM kataloğunda yer alan Züccaciye ve Mutfak grubunda fırsat ürünlerinin devamında; Meyve Bıçağı 24,50 TL, Çizgili Kavanoz 39,50 TL, Buzdolabı Organizer Dik sepet 39 TL, Kapaklı Kase seti 69 TL, Kelebek Kurutmalık 269 TL, Ütü Masası 379 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 12 TL, Tablet Mop Temizlik Seti 119 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 23,50 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

15 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri Bebek Ürünleri ve Oyuncaklar karşılıyor.Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 159 TL, Hikaye Kitapları Çeşitleri 29,50 TL, MGS Oyuncak Şato 279 TL, MGS Kurbağa Top Yakalama Oyunu 179 TL, Zor Çark Oyunu 39,50 TL, Sopalı Peluş At 229 TL, Lunanın Park Seti 199 TL'den satılacak.

BİM 15 Aralık Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Letton Trekking Erkek Bot 349 TL, Kadın Kışlık Fitilli Pantolon 65 TL, Welsoft Fitilli Sabahlık 229 TL, Çocuk Polar Alt 69 TL, Banyo Paspası 55 TL, Kaydırmaz Tabanlık 29,50 TL, Fırfırlı Dikişsiz Bone 37,50 TL, Ev İçi Örme Patik 26,50 TL,

Kadın Ev Botu 89 TL, Çocuk Yarım Fermuarlı Polar Üst 109 TL, PVC Masa Örtüsü 59 TL, Jakarlı Masa Örtüsü 99 TL, Yazma 54,50 TL, Kışlık Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL, Kışlık Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL, Ekose Erke Pijama Takımı 259 TL, Ekose Kadın Pijama Takımı 269 TL, Ekose Kadın-Erkek Terlik 62,50 TL, Flanel 2'li Yastık Kılıfı 69 TL, Yatak Örtüsü 149,50 TL olacak.