Bu cuma BİM'de neler var? BİM 9 Şubat 2024 Aktüel ürünler kataloğu

BİM'in 9 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu cuma; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; AMD Reyzen 5 işlemcili, 256 GB SSD disk, 8 GB Ram ve Windows 11 home işletim sistemli HP Notebook 10,999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte 9 Şubat BİM kataloğu 2024

BİM 9 ŞUBAT 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 9 Şubat Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 2 farklı boyut ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 3,799 TL, LG 55 İnç UHD Smart TV 18,999 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri geniş yer kaplıyor. Bu ürünlerde; Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL, Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL, Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL, Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL, Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL, Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL, Polosmart Ledli Cımbız 75 TL,

Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL, Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL, Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL, Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL, Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL, Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL, Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL, Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL, Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL, Yüz Temizleme Fırçası 39 TL, Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL, Göz Altı Masaj Aleti 135 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki Elektronik ürünlerde; AMD Reyzen 5 işlemcili, 256 GB SSD disk, 8 GB Ram ve Windows 11 home işletim sistemli HP Notebook 10,999 TL, HP Tanklı Yazıcı 5,299 TL, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5,799 TL, Polosmart TWS Kulaklık 259 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL, İyon teknolojisi ile 3 farklı hız ve 4 farklı ısı seçeneği soğuk üfleme özellikli Heifer Saç Kurutma Makinesi 2,999 TL, Philips Epilatör 579 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.