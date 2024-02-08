Bu cuma BİM'de neler var? BİM 9 Şubat 2024 Aktüel ürünler kataloğu

BİM'in 9 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu cuma; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; AMD Reyzen 5 işlemcili, 256 GB SSD disk, 8 GB Ram ve Windows 11 home işletim sistemli HP Notebook 10,999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte 9 Şubat BİM kataloğu 2024
BİM 9 ŞUBAT 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 9 Şubat Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 2 farklı boyut ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 3,799 TL, LG 55 İnç UHD Smart TV 18,999 TL'den satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri geniş yer kaplıyor. Bu ürünlerde; Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL, Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL, Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL, Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL, Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL, Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL, Polosmart Ledli Cımbız 75 TL,
Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL, Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL, Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL, Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL, Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL, Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL, Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL, Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL, Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL, Yüz Temizleme Fırçası 39 TL, Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL, Göz Altı Masaj Aleti 135 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.
BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki Elektronik ürünlerde; AMD Reyzen 5 işlemcili, 256 GB SSD disk, 8 GB Ram ve Windows 11 home işletim sistemli HP Notebook 10,999 TL, HP Tanklı Yazıcı 5,299 TL, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5,799 TL, Polosmart TWS Kulaklık 259 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL, İyon teknolojisi ile 3 farklı hız ve 4 farklı ısı seçeneği soğuk üfleme özellikli Heifer Saç Kurutma Makinesi 2,999 TL, Philips Epilatör 579 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL, Yuvarlak – Dikdörtgen Tencere 34,50 TL, Bulaşıklık 59 TL, Turşuluk 42,50 TL, Zeytinlik 49,50 TL, Saplı Gırgır 47,50 TL, İkili Süzgeç 55 TL, Dolap İçi Yumurtalık 69 TL, Yuvarlak Emaye Tepsi 69 TL, Hobi Masası 69 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 27,50 TL, Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 24,50 TL, Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 419 TL, Paşabahçe İconic Kase 24,50 TL, Paşabahçe Hasır Oval Tabak 36,50 TL, Paşabahçe Patisserie Cam Saklama Kabı 79 TL, LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 27,50 TL, Melamin Desenli Orta Boy Tepsi 49,50 TL, Melamin Desenli Şekerlik 69 TL, Melamin Desenli Ekmeklik 42,50 TL, Silikon 6'lı Kapak Set 69 TL, Silikon Mutfak Seti 99 TL, Çok Amaçlı Mutfak Makası 55 TL, Saklama Kutusu 7,5 Litre 47,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.BİM'de bu hafta Tekstil grubunda bebek ürünleri de yer alıyor. BİM'de bu hafta Bebek ürünleri ve Tekstil ve Giyim ürünlerinde; Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL, Kadın Pijama Takımı 225 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL, Askılı Çanta 149 TL, Cüzdan 85 TL, Erkek Kışlık Gömlek 135 TL, Erkek Triko Hırka 209 TL, Kadın Eşofman Altı 109 TL, Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL fiyat ile satışa sunulacak .BİM'de Çocuklar için özenle seçilmiş olan Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alacak. Oyuncak kapsamında hazırlanmış ürünlerde; Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 189 TL, Pelüş Koala 35 cm 219 TL, Holografik Kapaklı Günlük Seti 159 TL, Oyuncak Manyetik Bebek Giydirme Oyunu 119 TL, Denge Oyunu 54 Parça 99 TL, Hayvanları Tanıyalım Şekilli Kitaplar 17,50 TL, Hikaye Kitabı Çeşitleri 27,50 TL olarak yer alıyor.