Bu cuma BİM'e neler gelecek? 24 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'e bu cuma; Leopar desenli nevresim seti, terlik, çanta ve pijama takımları dikkat çeken ürünler oluyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Heifer Quiclean Şarjlı Dikey Süpürge 3299 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 24 Kasım Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Hızlı dondurma özelliği, kapı yönü değişebilen Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5999 TL, Yıkanabilen hepa filtreli, 4 saat şajda kullanım süresine sahip olan 5 yıl garantili Heifer Quiclean Şarjlı Dikey Süpürge 3299 TL, Elektronik ayarlanabilen vacum özelliği, 2 litrelik toz hazneli ve bir çok aksesuara sahip 2 yıl garantili Fakir Veryon Turbo Toz Torbasız Süpürge 3299 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. 2 yıl garantili 4GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4599 TL, Polosmart TWS Kulaklık 219 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Polosmart TWS Kulaklık 219 TL, Açısı ayarlanabilir gövdeli, dokunmatik açma kapama, 3 farklı ışık modu özelliği ile Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 199 TL, Polosmart Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 199 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

24 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında evinizde yerden tasarruf ettiren düzenleyiciler yer alıyor. Mega Kutulu Hurç 79 TL, Mega Hurç 55 TL, İp Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,50 TL, Baza Kutulu Hurç 65 TL, Maxi Hurç 44,50 TL, Dolap 4 Bölmeli Düzenleyici 59 TL, Raf Organizer 49,50 TL, Akordiyon Maxi Organizer 22,50 TL, Pantolon Askısı 19,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta bizleri ev eşyaları grubunda harika ürünler karşılıyor. Bim Aktüel 24 Kasım 2023 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında; Ruum Store TV Sehpası 699 TL, Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179 TL, Petek Üstü Isı Yönlendirici 179 TL fiyatıyla satışa sunulacak.