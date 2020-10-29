29 Ekim 2020 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 13:27

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'in Cuma günü satışa sunulan indirimli ürünleri arasında örgü malzemeleri, oyuncak çeşitleri ve oto aksesuarları yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki bu Cuma BİM'e neler gelecek? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM 30 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için temel gıda ihtiyaçları doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta tekstilden el işi malzemelerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM aktüel kataloğunda; 65 inç dev ekranlı UHD 4K görüntü kalitesi ve dahili wi-fi alıcılı LED TV, Kütahya Porselen 51 Parça Altın Fileli Rölfeyli Yemek Takımı, Contigo Termos 1200 ml, Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası, Hisar Optima Granit Tava Seti 2'li, Dijital Kompresör, Oto Bardak Tutucu, Sensörlü Wireless Şarj ve Telefon Tutucu, Tek Fiyat Oto Kışlık Bakım Ürünleri, Silikon Tabancası, Rakle Dekorlu Çay Seti, Ayaklı Metal Dekoratif Şık Saksı gibi ürünler yer alıyor.

BİM'e bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 65" Televizyon, Dikiş Makinesi, Araç İçi Havalı Yatak, Termos, 51 Parça Yemek Takımı, Tava Seti, Sahan Seti, Karnıyarık Tenceresi, Ekmeklik, Kek Kalıbı, Erkek Sweatshirt, Termal Tayt, Erkek Klasik Deri Ayakkabı, Kadın ve Erkek Kışlık Terlik, El Dikiş Makinesi, Örgü Aparat Seti, Silikon Saplı Tığ, Kanaviçe Kitleri, Yumak Çeşitleri, Örgü Sepeti, Şarjlı Mini Vidalama Seti, Kapaklı Oyuncak Kutusu, Polis / İtfaiye / Yarış Garaj Oyun Setleri, Ahşap Denge Oyunu, Tek Fiyat Karma Oyuncaklar, Puzzle, Hafıza Oyunu, Seri Kitaplar, Oto Ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak.