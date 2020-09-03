Bu Cuma BİM'e neler gelecek? BİM 4 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu

03 Eylül 2020 Perşembe 17:52 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 17:52

BİM aktüel ürünlerin bu hafta cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e cuma günü gelecek olan indirimli ürünler belli oldu. Her hafta raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki BİM'e cuma günü neler gelecek? BİM aktüel ürünlerde bu hafta çocuklar için oyuncaklar ve teknolojik ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte 4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM'e haftaya cuma gelecek olan ürünler arasında Televizyon, cep telefonu, Kahve öğütücü, baby alive mutlu bebeğim ve oyuncak çeşitleri gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de 4 Eylül 2020 tarihinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda; Oppo cep telefonu 2.299 TL, Corby Drones 189 TL, Nostaljik radyo 169 TL, Polo akıllı saat 59,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda; Limonata Bardağı 6’lı 29,90 TL, Yuvarlak Seramik Reçellik Sosluk 6’lı 49,90 TL, Chef’s Sahan 20 cm 19,90 TL, Termos Çantalı Saklama Kapları 29,90 TL, Cam Baharatlık Seti 4’lü 4×160 ml 39,90 TL, Cam Magnolia Sunum Kasesi 11,90 TL olarak satılacak.

BİM'e bu hafta; LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3’lü 7,95 TL, Sebze Meyve Koruyucu 5,95 TL, Dekorista Masa Örtüsü 140×140 cm 9,95 TL, Dekoratif Örtü 5,95 TL, Baskılı Havlu 3,95 TL, Nakışlı El Havlusu 4,25 TL, Pasta ve Kısır Hazırlama Kabı 5,95 TL ve Puding Kabı 4’lü 5,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101'de bu hafta neler var? A101 3 Eylül 2020 aktüel ürünler satışta!