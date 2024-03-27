Bu hafta BİM'de neler var? BİM 29 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 29 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu cuma; Evcil hayvan ürünleri, Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. BİM'de bu hafta metal ayaklı katlanır masa 699 TL, rattan koltuk İSE 219 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 29 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu cuma Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 29 Mart Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında Dijitsu 65 İnç Frameles Full HD Google TV 15,999 TL, 4K ultra HD özellikli akıllı kumandalı TCL 43 İnç Google TV 8,999 TL, 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan Casper VIA X30 Cep Telefonu 7,499 TL, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızaya sahip Casper VIA M30 Cep Telefonu 4,299 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Polosmart Kablosuz klavye Mouse Set 399 TL, Masaüstü 2in 1 Wirelles Şarj Cihazı 249 TL, Akıllı Priz MP16 229 TL, Katlanabilir Şarjlı Damacana Pompası 149 TL, DİJİTSu markası ile 2 yıl garantili Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4,199 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1,399 TL, LUXELL markası ile 2 yıl garantili Luxell XXL 7.5 Litre FastFryer 2499 TL, Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17,999 TL, indirimle sizlere sunulacak.

29 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında tekstil ve giyim ürünleri yer alıyor. Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL, Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL, Fitilli Takım 169 TL, Erkek Terlik 49,50 TL, Seyehat Çantası 159 TL, Mbotti Erkek Tişört 99 TL, Mbotti Kadın Tişört 99 TL, Kadın Tek Alt 79,50 TL, Erkek Tek Alt 79,50 TL, Jakarlı Masa Örtüsü 79 TL, Mutfak Önlüğü 55 TL, Fırın Eldiveni 32,50 TL, Üçlü Kurulama Bezi 29,50 TL müşteriye sunulacak.

BİM'de bu hafta mutfak ve züccaciye grubunda emaye, döküm ve bambu ürünler yer alıyor. BİM'de bu hafta Glass ın Love Cam Kahve Fincan Takımı 169 TL, Cam Ayaklı Kase 129 TL, Cam Peçetelik 42 TL, Cam Büyük Kase 139 TL, Rakle Ayaklı Meşrubat Bardağı 109 TL, Rakle Ayaklı Kahve Yanı Bardak 109 TL, Rakle Mottolu Cam Kupa 32,50 TL, Bonera Emaye Desenlik Saklama Kabı 299 TL, Emaye Desenli Tencere 249 TL, Benante Bal Kabağı Şekilli Kavanoz 149 TL, Kutulu 3'lü Bıçak Seti 149 TL, Çok amaçlı Mutfak Makası 39,50 TL, Fonksiyonel Salata Seti 129 TL, Altıgen Rende 89 TL fiyat ile satışa sunulacak.

BİM Aktüel 29 Mart 2024 Kataloğundaki Bahçe ve Balkon kategorisinde; Katlanır Masa 699 TL, Örgü Tabure 89 TL, Hobi Rattan Koltuk 219 TL, Senörlü Aydınlatma 199 TL, Solar Ledli Alevli Saplama Aydınlatma 129 TL, Solar Led Saplama 59 TL, Solar Ledli Renkli Saplama Aydınlatma 59 TL, Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL, Merdiven 4+1 Basamaklı 499 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.