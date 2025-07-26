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Ekonomi

''Bu kadar da olmaz'' dedirten iddia! CHP'li belediye işçinin promosyonuna el koydu

İzmir'in CHP'li Buca Belediyesi'nde promosyon krizi patlak verdi. İlçede 4 yıllığına 50 bin lira promosyon bedelinde anlaşma sağlandığı duyurulurken, çalışanlar belediyenin işçi maaşlarının yatacağı banka ile daha yüksek bir rakama anlaşma sağladığını öne sürüp belediye yönetimini promosyon bedellerine el koymakla suçladı.

Sabah26 Temmuz 2025 Cumartesi 08:20 - Güncelleme:
''Bu kadar da olmaz'' dedirten iddia! CHP'li belediye işçinin promosyonuna el koydu
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İzmir Buca Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde maaşlarını tam ve zamanında alamadıkları için belediyeye bağlı Buca Mar Şirketi'ndeki yaklaşık 1900 işçinin iş bırakması sonucu çöp dağları oluşmuştu. Buca'da bu sefer de promosyon krizi patlak verdi.

Buca Belediyesi geçtiğimiz aylarda işçilerin maaşlarını yatırma karşılığı banka ile 3 yıllığına 42 bin lira promosyon anlaşması yaptığını duyurdu. Belediyenin 42 bin lira promosyon bedeli açıklaması işçiler arasında büyük tepkiye neden oldu. İşçilerin karşı çıkması üzerine belediye 3 yıllık promosyon anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

Maaşlarını zamanında alamadıkları için mağdur olan işçiler bankaların vereceği promosyon bedelini merakla beklerken Buca Belediyesi'nden işçileri üzen haber geldi. İlk anlaşmayı gelen tepkiler üzerine iptal eden belediye yönetimi bu sefer 4 yıllığına 50 bin lira promosyon bedelinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sabah'ın haberine göre, İzmir'in başka ilçelerinde görev yapan belediye işçileri maaşları hemen hemen aynı olmasına rağmen daha yüksek promosyon bedelleri alırken Buca işçisine 4 yıllığına 50 bin lira ödeme yapılacak olması huzursuzluğa neden oldu.

Çalışanlar belediyenin işçi maaşlarının yatacağı banka ile daha yüksek bir rakama anlaşma sağladığını öne sürüp belediye yönetimini promosyon bedellerine el koymakla suçladı.

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