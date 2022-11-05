Bu lise fabrika gibi çalışıyor: 2023'te hedef 1.5 milyon lira ciro

Liselerin Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Elektrik ve Elektronik ile Motorlu Araçlar Teknolojileri alanı öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, hem mesleki tecrübe ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

- "2021'DE MESLEK LİSELERİNE 4 MİLYON 550 BİN LİRALIK MAKİNELER KAZANDIRDIK"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, meslek liselerinin fabrika gibi çalıştığını ve öğrencilerin hayata hazırlandığını söyledi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yapılan projelerle 2021'de meslek liselerine 4 milyon 550 bin liralık makineler kazandırdıklarını belirten Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerine güçlü destek verdiğini anlattı.

Akbaş, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2021'de 839 bin lira ciro yaptığını ifade ederek, "İki meslek lisemizde bu yıl şimdiye kadar 863 bin lira ciro yapıldı. Meslek liselerimizin yıl sonu üretimi 1 milyon lirayı bulacak. 2023'teki ciro hedefimiz ise yüzde 50 artışla 1,5 milyon lira." diye konuştu.