Bu meslek gruplarında çalışanlara erken emeklilik müjdesi

Emeklilik hakkında merak edilen ve dikkat edilmesi gereken noktaları, Dr. Okan Güray Bülbül’le konuştuk.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Dr. Okan Güray Bülbül, emeklilik için hangi şartların sağlanması gerektiğine, emeklilik hesabının takibinde dikkat edilmesi gereken unsurların neler olduğuna, erken emeklilik fırsatı bulunan meslek gruplarının hangileri olduğuna ve daha fazlasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte emeklilik hakkında bilinmesi gerekenler…

“EMEKLİLİK İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN ÜÇ ŞART BULUNUYOR”

Bir kişinin emekli aylığının, sigortalılık süresinin tamamında ödenen primler üzerinden hesaplandığını anlatan Okar Güray Bülbül, “Dolayısıyla çoğu kez çalışanların emekli olmadan önceki son birkaç yıl yüksekten gösterilmesi, emekli aylığına aynı derecede etki etmez.” ifadelerini kullandı.

Emekli olmak için prim gücü ve yaş şartını dolduranların SGK’ya başvururken atlamaması gereken unsurları açıklayan Okan Güray Bülbül, “Bir kişinin emekli olabilmesi için üç şartı birlikte sağlaması gerekir. Bunlar sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaştır. Sigortalılık süresi kişinin ilk kez sigortalı çalışmaya başladığı tarihte başlar ve kişi çalışsa da çalışmasa da işlemeye devam eder. Örneğin; ilk kez 1999 yılında sigortalı olmuş bir kişi 2019 yılında 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olur. Prim ödeme gün sayısı ise yalnızca çalışma ile doldurulur. 1999 yılında ilk kez sigortalı olan ve 5 yıl çalıştıktan sonra işinden ayrılan bir kişinin 2019 yılında sigortalılık süresi 20 yıl iken, prim ödeme gün sayısı 1800 olacaktır. Üçüncü şart olan yaşta ise takvim üzerinden hesap yapılması gerekmektedir.” dedi.

“SON 3,5 YILDAKİ STATÜ, EMEKLİLİK İÇİN BELİRLEYİCİ”

Kişilerin ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre belirlenen emeklilik koşullarını bilmeleri gerektiğini vurgulayan Güray Bülbül, “SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı statüleri arasındaki geçişleri varsa bu geçişlerin emekliliklerini nasıl etkilediğini öğrenmeleri, son 3,5 yıldaki statülerinin emeklilik için belirleyici olduğunu unutmamaları ve buna göre planlamalarını yapmaları gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“EMEKLİLİK HESABININ GÜNCEL TAKİBİ ÇOK ÖNEMLİ”

Emeklilik hesabının güncel olarak takip edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Bülbül, “SSK’lı olarak işe başlayan ve emekli olana kadar aynı şekilde devam eden veya aynı şekilde memur olup emekli olana kadar memurluğa devam eden kişilerin emeklilik hesapları kolaydır. Ancak şirket ortağı olan, SSK’ya tabi çalışırken memur olmaya hak kazanan kişiler için bu hesap karmaşıklaşır. Özellikle bugünün dünyasında çalışma statüleri sıklıkla değişebildiği gibi çalışanlar çok sık iş değiştiriyorlar. Bu nedenle de emeklilik hesabı karışıyor. Çalışanların kendi lehlerine olacak şekilde çalışma hayatını planlayarak emekli oldukları dönemde daha yüksek aylık elde edip rahat edecekleri kararları vermeleri çok önemli. SGK’ya başvuru tarihinin bu şekilde belirlenmesi ve aylık başvurusunun buna göre yapılması bu anlamda en önemli unsur.” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜK GELİRLİLERİN PRİMLERİNİ DEVLET ÖDÜYOR”

Türkiye’de genel sağlık sigortasının 2012 yılında hayata geçildiğini ve bu kapsamda Türkiye’de ikamet eden herkese sağlık hakkı tanındığını sözlerine ekleyen Bülbül, “Sigortalılar ve sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile SGK’dan aylık alan emekli, dul ve yetimler sağlık hakkından yararlanabiliyor. Ancak hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hakkından yararlanmak için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeleri gerekiyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler eğer yaşadıkları hane içerisindeki gelirleri 2019 yılı için 852,67 TL’nin altındaysa gelir testi ile bu durumu belgeliyorlar ve bu kişilerin primlerini devlet ödüyor. Diğer yandan yaşadıkları hane içerisindeki gelir bu sınırın üzerinde olan kişilerin aylık 76,7 TL GSS primi ödemesi gerekiyor.” diye konuştu.

“60 GÜNDEN FAZLA PRİM BORCU OLMAYAN, SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİYOR”

Primini kendisi ödeyen kesimin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerektiğinin altını çizen Bülbül, “Bu durumda olup SGK’ya 60 günden fazla prim borcu bulunan kişiler yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecekler. Diğer yandan kendi primlerini kendisi ödeyen Bağ-Kurlular da aynı şekilde 60 günden fazla prim borcu olursa sağlık hizmeti alamazlar. Bağ-Kurlular da yıl sonuna kadar prim borcu olsa da sağlık hizmeti alabilecek. Ancak bu düzenleme bir af ya da prim erteleme değil. Dolayısıyla prim borcu bulunan kişilerin 2020 yılında sağlık hizmeti alabilmeleri için borçlarını ödemeleri veya buna ilişkin planlamalarını yapmaları gerekiyor.” sözlerini kullandı.

“YIPRANMA HAKKI OLAN MESLEKLERE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI TANINIYOR”

Sosyal güvenlik sisteminde bazı kesimler için erken emeklilik hakkı tanındığını söyleyen Bülbül, “Riskli ve yıpratıcı işlerde çalışanlara tanınan yıpranma hakkı sayesinde bu kişiler diğer mesleklere göre daha erken emekli olurlar. Örneğin yer altında çalışan madenciler, polis ve askeri personel ile gazeteciler yıpranma hakkı sayesinde erken emekli olabilirler. Mesleklerin yıpranma payları zorluk derecelerine göre değişmektedir. Bunun yanında malul durumda olan kişiler de 10 yıl sigortalılık ve bin 800 gün primle emekli olabilirler. Ancak bu haktan yararlanmak için maluliyet raporu alınması ve çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olması gerekmektedir.” dedi.

“ÇALIŞILAN SÜRENİN TAMAMINDA ÖDENEN YÜKSEK PRİM, AYLIKTA ETKİLİ”

Çalıştığı sürelerin tamamında ödenen primlerin yüksek olmasının kişilerin aylıklarında etkili olduğunu söyleyen Bülbül, “Çok detaya girmeden anlatmak gerekirse emekli aylığı kişi adına ödenen primlerin, o dönemdeki aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu bulunan tutarların, emekli olunan döneme getirilmesi, yani güncellenmesi ile bulunur. Diğer yandan 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrasında aylık bağlama oranları farklıdır. Bu nedenle üç dönemde de çalışması bulunan kişilerin emekli aylıklarının düşmemesi için prime esas kazançlarının yani ücretlerinin belirli bir miktarın üzerinde olması gerekmektedir. 2019 yılı için bu tutar 3 bin 800 TL’dir. Bu kişiler bu tutarın altında SGK’ya bildirilirlerse emekli aylıkları ne yazık ki düşmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.