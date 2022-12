Bu neyin zammı? Asgari ücret sonrası fırsatçılar harekete geçti

Milyonlarca insanı sevince boğan yeni asgari ücret için atılan imzaların mürekkebi bile kurumadan, fırsatçılar bir kez daha harekete geçti. Kurda istikrarın sağlandığı, akaryakıt fiyatlarında zirveden bu yana yüzde 40'a yakın düşüşün yaşandığı ve elektrik ve doğalgaza ocakta da zam yapılmayacağının açıklanmasına rağmen asgari ücret bahane edilerek ürün etiketleri jet hızıyla değiştirildi. Temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri baştan olmak üzere sütten ete birçok üründe etiket değiştirme mesaisi başladı.

BAHANE BİLE TUTARSIZ

Hem fiziki hem de online mağazalardaki ürünlere yüzde 20 ila 50 arasında zam yapıldı. Bu zamların personel gideri bahane edilerek yapıldığı ileri sürülürken, Merkez Bankası'nın Sektörel Bilanço Raporu'na göre, Türkiye'de firmaların toplam maliyeti içerisinde personel giderinin payı ortalama yüzde 20 civarında bulunuyor. Vatandaşlar, "Daha asgari ücretlinin artan maaşı cebine girmeden fırsatçılar parayı pul etti. 'Birileri bu fırsatçılığa dur desin!'" şeklinde çağrıda bulundu.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ UÇTU

Sabah'ın haberine göre, Öyle ki önceki gün başlayan zam mesaisi dün de devam etti. En büyük zammın ise temizlik ürünlerinde yapıldığı görüldü. Marketlerde 5.5 kilogram toz deterjan 115'den 146 TL'ye, 485 ml şampuan 69.50'den 84.75 TL'ye, 5 litre yumuşatıcı 64.90'dan 84.90 TL'ye, leke giderici 59.90'dan 81.90 TL'ye, 72'li bulaşık deterjanı 159.90'dan 209.90 TL'ye yükseltildi. Bir dönem fiyat artışıyla gündemde liste başı olan tuvalet kağıdı 14 Aralık'ta 166.90 TL'den satılırken asgari ücret açıklamasından bir gün önce 179 TL'ye çıktı. Her zam furyasından nasibini alan gıda fiyatları asgari ücret açıklamasının ardından yine durmadı. 24 TL'ye kadar çıkan tam yağlı bir litre süt fiyatı önceki gün yapılan açıklamanın ardından 27.70 TL'ye yükseldi. 350 gram organik bebek mamasının fiyatı da 153.90'dan 165.90 TL'ye çıktı. Et ve et ürünlerinde de ortalama yüzde 35 artış görüldü.

BU NEYİN ZAMMI?

Hatırlanacağı üzere gıdadan temizlik ürünlerine, tekstilden yeme-içmeye kadar bir çok sektörde, elektrik, gaz, petrol fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek fiyatlar katlanmıştı. Ancak son 6 aydır kurda stabilizasyon sağlandı. Yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 70 yükselen petrol fiyatları aralıkta son bir yılın en düşük seviyesini görerek 75 dolara kadar geriledi. Bu durum da özellikle akaryakıt fiyatlarında kendini hissettirdi. Benzin fiyatı 30 TL'lerden 17 TL'ye kadar geriledi. Yine doğalgaz ve elektrikte de iki aydır herhangi bir zam yapılmadı. Hükümet yılbaşından itibaren de zam yapılmayacağının altını çizdi. Son dönemde yapılan zamlar için çalışan maliyeti olarak gösteriliyor. Oysa ki Merkez Bankası'nın verilerine göre bir işyerinde işçi ve personel gideri toplam maliyet içindeki payı yüzde 21.

BAKAN MUŞ: EN AĞIR İDARI CEZA UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücrete yapılan zam sonrası fiyat artışına yönelik uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Muş şunları kaydetti: "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır.

Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."