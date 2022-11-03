Bu okul fabrika gibi çalışıyor: 10 ayda 2 milyon liranın üzerinde ciro

Öğretmenlerinin rehberliğinde okulun atölyesinde çalışma yapan öğrenciler, meslek öğrenmenin yanında döner sermayeden kazandıkları ücretle de harçlıklarını çıkarıp aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, son dönemlerde mesleki eğitim alanlarının üretim ve pazarlamada üst seviyelere çıktığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının lisenin ihtiyaçlarını karşılayarak burayı modern bir alana dönüştürdüğünü belirten Akkurt, okulda masa, sandalye, okul sırası, oturma grupları gibi ürünlerin üretildiğini belirtti.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü'nün çevre illerin de ihtiyaçlarına cevap verdiğini aktaran Akkurt, şunları söyledi:

"2 milyonun üzerinde bir ciroya ulaştık. Öğrencilerimize de 200 bin liradan daha fazla parayı emeklerinin karşılığında dağıtmış olduk. Öğrencilerimizin okurken ailelerine yük olmadan para kazanmaları kendilerine ciddi anlamda öz güven sağlıyor. Okulumuz sadece Milli Eğitim Bakanlığına hizmet etmiyor. Bunun dışındaki diğer kurumlara da bu hizmeti götürüyor. Örneğin pandemi döneminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ihtiyaç duyduğu fakir öğrencilerimizin çalışma masalarını bu salonda, bu okulumuzda ürettik. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının mobilya dekorasyon işlemlerini burada yaptık. Şu anda ilimize yeni açılacak hastanenin de tefrişatını buradan yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

- ASIL AMAÇ SANAYİYE ARA ELEMAN YETİŞTİRMEK

Lisenin atölye şefi Yunus Özpolat da öğrencilerin uygulamalarıyla daha iyi bir eğitim aldığını ifade etti.

Asıl amaçlarının sanayiye ara eleman yetiştirmek olduğunu anlatan Özpolat, "Yetiştirilen ara elemanlarının iyi bir usta olmanın yanında iyi bir eğitim almasını da sağlamaktayız. Öğrencilerimiz buradan çıktıklarında herhangi bir sanayide mobilya üzerine tüm işleri yapabilecek seviyede." diye konuştu.

Mobilyaların yapımının ilk aşamasından son aşamasına kadar öğrencilerin görev aldığını vurgulayan Özpolat, bir yılda kentteki kütüphanesiz okullara kütüphane, KYK'ye çalışma masası ve yeni inşa edilen Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinin belli bir kısmının mobilya işlerini yaptıklarını dile getirdi.

11. sınıf öğrencisi Mustafa Ceritlioğlu da dersleri uygulamalı olarak gördüklerini, kamu kurum ve kuruluşlarının mobilyalarını yaptıklarını aktardı.

Öğrencilerden Ramazan Özdağ ise hem mesleği öğrendiğini hem de aylık düzenli ücret aldığını belirtti.