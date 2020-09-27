Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu

27 Eylül 2020 Pazar 13:06 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 13:06

BİM'in bu hafta Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki Bu Salı BİM'e neler gelecek? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; Temel gıda malzmeleri, pasta malzemeleri, Bakliyat, sandviç çeşitleri, hazır yemekler ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak.İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

BİM'e bu hafta gelecek olan hazır yemekler, çalışan insanlar için büyük kolaylık sağlayacak.

BİM'de bu hafta 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kampanyasında; Natürel Sızma Zeytinyağı, hazır yemekler, Dardanel Etli Kuru Fasulye ve Kappadokia Siyez Unu gibi ürünlerde cazip fiyatlar dikkat çekiyor.

BİM 29 Eylül 2020 Salı aktüel ürünler şöyle:

Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı 500 ml 18,90 TL

Ala Çiftçi Tam Tane Bulgur 1 Kg 4,95 TL.

Ala Çiftçi Şehriyeli Bulgur 1 Kg 4,95 TL

Ala Çiftçi Esmer Köftelik Bulgur 1 Kg 4,95 TL.

Kappadokia Kızıl Buğday (Dinkel) Unu 1 Kg 9,95 TL.

Kappadokia Siyez Unu 1 Kg 9,95 TL.

Kappadokia Kavılca Unu 1 Kg 9,95 TL

Kappadokia Mor Buğday Unu 1 Kg 9,95 TL.

Efor Sirke 500 ml 4,95 TL

Kampanyalarda Serel Tepsi Helva 600 gr 14,90 TL

Tada Arnavut Ciğeri 200 gr 6,95 TL

Yurt Bombay (İri Tane) Fasulye Pilaki 400 gr 4,95 TL

Veg&Bones Ennfes İlikli Dana Kemik Suyu / Tavuk Suyu 320 ml 5,95 TL

Tada Sandviç 130 gr 2,95 TL

Clubwich Sandviç 130 gr 2,95 TL

M.Z Ege Rus Salatası 250 gr 2,50 TL

Filiz Yumurtalı Uzun Erişte 350 gr 2,95 TL

Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 2,95 TL

Filiz Sebzeli Burgu Makarna 350 gr 2,95 TL

Sade Bulgur Pilavı 200 gr 4,95 T

Vişne Kompostosu 200 gr 4,95 TL

Zeytinyağlılarda ise Zeytinyağlı Ispanak 200 gr 5,95 TL

Zeytinyağlı Taze Fasulye 200 gr 5,95 TL

Zeytinyağlı Türlü 200 gr 5,95 TL

Etli ürünlerde; Etli Nohut 200 gr 8,95 TL

Etli Kuru Fasulye 200 gr 8,95 TL

Pastırmalı Kuru Fasulye 200 gr 7,95 TL

Kuru Patlıcan Dolma 200 gr 7,95 TL

Sebzeli Tavuk Sote 200 gr 7,95 TL

Daphne Sütlü/Bitter Kuvertür Çikolata 200 gr 6,95 TL

Daphne Sütlü/Bitter/Beyaz Pul Çikolata 100 gr 4,50 TL

Daphne Çift Renkli Damla Çikolata 100 gr 4,95 TL

Marini Kakaolu Kedi Dili 200 gr 6,95 TL

Kenton Donut Karışımı 355 gr ürününü 4,95 TL

Kenton Vanilyalı Pandispanya Karışımı 350 gr 4,95 TL

Kenton Vanilyalı Kurabiye Karışımı 295 gr 4,95 TL

Raflarda Pakmaya Pasta Jeli 175 gr 4,95 TL

Kenton Vanilyalı Cupcake Karışımı 350 gr 4,95 TL

Kenton Fındık Krokan / Karamelize Fındık 85 gr 6,95 TL

Pakmaya Şeker Hamuru 200 gr 5,95 TL

Kreması 147 gr 2,95 TL

Pakmaya Süsleme Şekerleri 4×10 gr 1,95 TL

Pakmaya Kuru Meyve Şekerlemesi 75 gr 4,95 TL

Kenton Meyve Küpleri 85 gr 5,95 TL

Kenton Kadayıflı Muhallebi 250 gr 4,95 TL

Kenton Revani 500 gr 4,95 TL