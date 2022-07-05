''Bu yüzyıl demir yolu taşımacılığının yüzyılı olacak''

Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi ilk toplantısı ve protokol imza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Palkovics ile Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokol imza töreni sonrasında konuşan Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Palkovics, 1,5 yıl önce bu konuları ilk görüşmeye başladıkları zaman baktıkları resmin bambaşka olduğunu ancak şu an ülkelerinin çok daha rekabetçi bir noktada bulunduğunu söyledi.

Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan ve Türkiye olarak alternatif arayışlarını, ürün ve insanların Uzak Doğu'dan Avrupa'ya taşınmasını iyileştirme hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Palkovics, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna arasındaki sıkıntılı durumun mevcut koridorlar üzerinde yarattığı etki ve baskı ortadayken biz de mevkidaşlar olarak bir araya gelip aynı mesajı vermek istedik. Rekabetçilik önemlidir ancak iş birliği içerisinde el ele verip her zaman sorunların üstesinden gelebiliriz, alternatifler oluşturabiliriz. Zaten çalışma gruplarımızın oluşturulma amaçlarından bir tanesi buydu. Hızlıca oluşturulup çalışmalarına başlayan grubumuz eminim ki yakın gelecekte bizlere koordinasyon dahilinde yeni faaliyetler ve yeni çıktılarla dönecektir. Altyapımızı, lojistik imkanlarımızı son derece destekleyeceğini düşündüğümüz potansiyellerle birlikte demir yolu ekipmanlarımız, eksikliğin giderilmesi, yolcu ve yük taşımacılığının desteklenmesi gibi konularda yapacağımız iş birlikleri de son derece faydalı olacaktır."

Avrupa tarafındaki trafiğin çok ciddi bir kısmının AB dahilinde dağıldığını ancak mevcut altyapılara ve bir de ekipmanlara odaklanmanın herkesin en büyük hedeflerinden bir tanesi olduğunu belirten Palkovics, "Mevcut yüzyılımıza baktığımız zaman bu yüzyılın demir yolu taşımacılığının yüzyılı olacağını düşünüyoruz ki halihazırda bu alanda atılan adımlar ve yapılan yeniliklerle bu görüşün çok da yersiz olmadığını ifade etmek mümkündür." dedi.

- "EMİSYONLAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç de altyapının önemine işaret ederek, "Eğer altyapıya yatırım yaparsanız bu noktada ekonomik büyümeniz bile bundan beslenecektir. Kültürel zenginliğiniz, bağlarınız, tarihiniz hep destek olacaktır ki Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan ve Türkiye olarak biz altyapımıza yatırım yapmaya hazırız. Bu konuda Türkiye'yi de tabii Macaristan ile yaptığı çalışmalarla takip ediyoruz. Sırbistan olarak bizler de yatırımlarımızı yoğunlaştırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Momiroviç, demir yollarına ve özellikle yüksek hızlı trene yaptıkları yatırımlarla birlikte Sırbistan'ı yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını, hedeflerinin Belgrad ve Budapeşte'yi birbirine bağlayabilmek olduğunu söyledi.

Bir yandan bütün bu ulaşım, ulaştırma konularını tartışırken emisyonlar ve iklim değişikliğini göz ardı edemeyeceklerine işaret eden Momiroviç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki bir diğer önemli zorluk ise Avrupa bünyesinde şu şekildedir. Bölgenin büyük ülkeleri, savaş ve çatışma halindeyken bu durum bizlere tabii mevcut sıkıntıların üzerinde yeni sorunlar yaratmaktadır. Yeni sıkıntılar geliştirmektedir. Çözüm ise taşımacılığın rahatlamasında yatmaktadır. Yük taşımacılığı olsun ve diğer alanlardaki taşımacılık imkanları olsun. Bunlara önceliklendirip bu alanın enerjisini, desteğini nereden bulabileceğimizi çözümleyebilmek, bahsettiğimiz bütün ülkeler için hem Sırbistan için hem de bütün bölge ülkeler için ve aynı zamanda denize kıyısı olan ülkeler için de son derece önemli olacaktır. Bu vesileyle bir konuya daha değinmek, bir şeye daha vurgu yapmak isterim. Avrupa için zor bir dönemden geçiyoruz ancak ülkelerimize dönüp baktığımız zaman birlikte olmak durumundayız. Birbirine son derece bağlı ülkeleriz ve bu zorlayıcı zamanlarda kimse kaybeden olmak istemez ve eminim ki bizim dostluğumuz şu an çok çok iyi bir pozisyonda. Bu pozisyon sayesinde daha iyi iletişim kurabiliriz, daha iyi ticari faaliyetler sergileyip büyümemizi karşılıklı olarak bu zorlu zamanlara rağmen destekleyebiliriz."

Konuşmaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarafından konuk bakanlara hediye takdiminde bulunuldu.

Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Palkovics de Bakan Karaismailoğlu'na hediye takdim etti.