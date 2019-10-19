Bu zafer ekonomide etkisini gösterecek

PİYASALAR 'GÜVENLİ BÖLGE'YE ÇEKİLİYOR

Suriye’de ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusunda ABD ile varılan anlaşma piyasalara pozitifi yansıdı. Dolar 5.75 seviyelerine kadar gerilerken, Borsa yüzde 3.7 prim yaptı. Son günlerde Türkiye piyasaları üzerindeki en büyük baskı unsuru olan Suriye konusunda yaşanan bu önemli gelişme piyasalardan anında yanıt buldu.

BORSA % 3.7 PRİM YAPTI

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ikili görüşmesinin başladığı dakikalarda 5.90 civarında hareket eden dolar kuru, toplantı sonrasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasıyla birlikte 5.81 seviyelerine kadar çekildi. Dolar sabah ise 5.75 seviyelerine kadar geriledi. Borsa yüzde 3.71 artışla 98 bin 415 puandan günü kapatırken, bankacılık endeksi yüzde 5.8’lik yükselişle dikkat çekti.

ABD’nin dava açtığı Halkbank hisseleri ise açılışta yüzde 7’nin üzerinde prim yaptı. Operasyon başladığında doların 5.75’ler civarında hareket ettiğini hatırlatan analistler piyasaların bundan sonra sahadaki gelişmeleri, Erdoğan-Putin görüşmesini ve gelecek haftaki PPK toplantısını izleyeceği belirtiliyor.