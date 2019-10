Bu zafer ekonomide etkisini gösterecek

İSO üyeleri Barış Pınarı’na destek için Şanlıurfa’ya çıkarma yaptı.

BARIŞ VE İSTİKRAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak üzere Şanlıurfa’yı ziyaret etti. Bölge ziyareti kapsamında açıklama yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan gelinen noktanın hayırlı olması temennisinde bulunarak “Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Bu konuda hükümetimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin yanında olduğumuzu Türk özel sektörü olarak ilan ettik. Her daim ne olursa olsun, huzur, barış, istikrar, sürdürülebilirlik her ekonomi için son derece önemli. Şu an oluşan moral sürecinin ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz” dedi. Bahçıvan “Özellikle bölge ekonomisinin alacağı olumlu katkıların sadece bölge için değil, Türkiye için de umut ışığı olacağını düşünüyorum. İş seyahatimizi 3 ay önce planlamıştık, tesadüfen bu tarihe denk geldi. Asıl amacımız, mümkün olduğu kadar İstanbul sanayicisinin bütün birikimlerini ve fırsatlarını bölgenin kaynakları ile buluşturabilmek” diye konuştu.