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Ekonomi

Buğday, arpa ve mısır ithalatı için gümrük vergisi kararı

Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 09:21
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