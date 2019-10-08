Bugün dolar kuru ne kadar? Serbest piyasa dolar kuru 8 Ekim dolar ne kadar oldu?
Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün dolar kuru ne kadar? Serbest piyasa dolar kuru 8 Ekim dolar ne kadar oldu? sorularının yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Güncel dolar fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da ekonomi alanında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu hafta başlaması beklenen ABD-Çin ticaret müzakereleri nedeniyle Asya piyasaları Pazartesi gününe karışık başlamıştı. Piyasaların yanı sıra dolar fiyatları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte güncel dolar kuru sizlerle....
Bugün dolar kuru ne kadar? Serbest piyasa dolar kuru 8 Ekim dolar ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güncel dolar fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da ekonomi alanında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu hafta başlaması beklenen ABD-Çin ticaret müzakereleri nedeniyle Asya piyasaları Pazartesi gününe karışık başlamıştı. Hafta başından bu yana dolarda hareketlilik yaşanıyor. Dün 5,7480 seviyelerinde işlem gören dolar bugün 5,8404'ü gördü. Güncel dolar kuru ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz. İşte tüm detaylar..
BUGÜN DOLAR KURU NE KADAR?
Hafta başından bu yana dolarda hareketlilik yaşanıyor. Dün 5,7480 seviyelerinde işlem gören dolar bugün 5,8404'ü gördü.
DOLAR KURU DÜN NE KADARDI?
Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 5,7480 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü, 5,68-5,71 bandında hareket eden dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,7151'den haftayı tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 5,7480 seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 6,3080'den, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,0710'dan satılıyor.
DOLAR GEÇEN HAFTA NASILDI?
4 Ekim Cuma gübü İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7020 5,7030
Avro 6,2600 6,2610
Sterlin 7,0030 7,0380
ANKARA
ABD Doları 5,6700 5,7300
Avro 6,2150 6,2850
Sterlin 6,9530 7,0980
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