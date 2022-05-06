Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? E-devlet 4A emekli maaşı hesaplama robotu 2022

4A emekli maaşı hesaplama robotu, emeklilik için gün sayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emekli maaşı hesaplamanın başında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş geliyor. Emekli olabilmek için belirli kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekiyor. İşte "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" diyenler için E-devlet 2022 4A emekli maaşı hesaplama robotu.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emekli maaşı, çalışılan süre, ödenen prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanıyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır.

Emeklilik yaşı iki farklı kritere göre çeşitlilik göstermektedir. Yaş sınırı kadınlara ve erkeklere göre farklılık gösterdiği gibi sigorta başlangıç tarihine göre de değişebilmektedir.

SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur.

SGK için emekli maaş sorgulaması şu şekilde;

E-devlet emeklilik maaşı sorgulaması yapmak için öncelikle, 4A, 4B veya 4C emeklilik maaşı kategorisinden birini arama butonuna yazın.

Çıkan sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın.

Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET 4a EMEKLI MAAŞI HESAPLAMA

Açılan sayfadan 'Kurumu' kısmına hangi iş koluyla uğraştığınıza dair bilgilendirmeyi seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Hesaplanan aylık, emeklilik talebiniz bugün gerçekleşmiş olarak hesaplanır ve yaklaşık bu değerde bir sonuç verir. 5400 günden daha az kayıtlı hizmeti görünen vatandaşlar için ise aylık hesaplanmıyor.

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş alabiliyor. Tam aksine daha az prim yatırılan kimsenin emekli maaşı da düşük bir tutarda olabiliyor.

E-Devlet'ten Emekli maaşı hesaplamak için;

https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

T.C Kimlik numaranızı,

SSK Sicil Numaranızı,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

'Sorgula' butonuna basın

Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4b EMEKLI MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

4C EMEKLI MAAŞI HESAPLAMA

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.