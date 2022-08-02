Bugün gram altın ne kadar? 2 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan iniş çıkışlar nedeniyle altın kurunda son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor. Bir süredir 1000 liranın altında seyreden gram altın yükselişe geçti. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 1.023,38 liradan alınıyor, 1.027,89 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.638,02 liradan alınıyor, 1.674,15 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.771,73 liradan alınıyor, 1.772,26 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.552,10 liradan alınıyor, 6.676,11 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.265,81 liradan alınıyor, 3.348,30 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 929,28 liradan alınıyor, 961,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Finans uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yükseleceğini, gram altında 1450 lira bandının beklendiğini açıkladı.

Diğer yandan TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,9'den yüzde 19,2 seviyesine yükseltti. Haftaya 17,70 sınırının üzerinde başlayan Dolar/TL, hafta genelinde yukarı yönlü hareket ederek 18,00 sınırını aştı. 18,13'lü seviyelerden haftaya başlayan Euro/TL ise 18,40 sınırının üzerine çıktı.