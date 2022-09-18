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Ekonomi

Bugünkü altın fiyatlarıne kadar? 18 Eylül çeyrek altın ne kadar 2022? İşte gram, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, FED'in faiz arttıracağı endşesiyle birlikte düşüş seyrine devam ediyor. Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle geçtiğimiz hafta içi 974 lira seviyesine kadar geriledi. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Anlık gram altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 18 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

18 Eylül 2022 Pazar 12:08 - Güncelleme:
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Altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerinin artması nedeniyle düştü. Gram altın bu hafta 1000 liranın altında seyrediyor. Peki Bugünkü altın fiyatlarıne kadar? Çeyrek altın ne kadar 2022? İşte 18 Eylül 2022 yarım, gram altın fiyatı, çeyrek altın, serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları pazar günü, hafta içi kapanış fiyatında seyrediyor. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları cuma günü kapanış rakanlarında sabit kalıyor. İşte anlık gram, çeyrek, tam altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 983,87 liradan alınıyor, 983,47 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.592,96 liradan alınıyor, 1.618,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.498,88 liradan alınırken, 6.611,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.675,32 liradan alınıyor, 1.675,86 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.498,83 liradan alınıyor, 6.611,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.185,72 liradan alınıyor, 3.241,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,502.0295 TL

Satış: 6,608.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 924,29 liradan alınıyor, 946,64 liradan satılıyor.

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