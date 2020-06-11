Bugünkü Dolar kuru ne kadar? 11 Haziran 2020 güncel dolar kuru fiyatı (Merkez Bankası dolar kuru)

11 Haziran 2020 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:23

ABD'de Fed faiz kararının açıklanmasının ardından yeni günde piyasalarda düşük bir seyir hakim. Peki bugünkü Dolar kuru ne kadar? 11 Haziran 2020 güncel dolar kuru fiyatı FED Amerikan Merkez Bankası dolar kurunu etkileyecek olan beklendiği gibi faizleri değiştirmezken dolar/TL 6,80 seviyesinin altında işlem görüyor. ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 küçülmesi beklenirken bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. ABD Merkez Bankası dolar kuru faizleri 0-0,25 bandında tutmasıyla birlikte dünyaya kriz geçene kadar dolar pompalayacağı mesajını tekrar vermiş oldu.

ABD-Çin geriliminin oluşturduğu endişeler piyasalarda takip ediliyor. Artan küresel risk iştahının ve üretim kısıtlamalarının uzatılmasının desteklediği petrol fiyatları ise sert düşüşler sonrası yeniden yönünü yukarı çevirmiş durumda. Peki bugünkü Dolar kuru ne kadar? 11 Haziran 2020 güncel dolar kuru fiyatı ve ABD FED Merkez Bankası dolar kuru etkisi.



DOLAR KURU

ALIŞ: 6.7777 TL

SATIŞ: 6.7899 TL

EURO KURU

ALIŞ: 7,7065

SATIŞ: 7,7111

Euro/Dolar kuru paritesi yüzde 0.4 yukarıda 1.1389 seviyelerindeydi ve yükselişini üçüncü güne taşımaya yöneldi. Parite bugün en yüksek 1.1422 seviyesini gördü ve yılbaşından bu yana zirvesi 1.1495 seviyesinde.

Dolar/yen paritesi yüzde 0.6 düşerek 107.08 seviyesine indi kayıplarını üçüncü güne taşımaya hazırlanıyor.

Avustralya doları/ABD doları paritesi yüzde 1.5 yükselerek 0.7063 seviyesine kadar tırmandı.

ABD Merkez Bankası (FED) yetkilileri, bu yıl ekonomide yüzde 6,5 küçülme, 2021 yılında yüzde 5,0 büyüme tahmininde buluntular. Fed Başkanı Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ifade etti.

‘EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI’

Fed Başkanı Powell, Mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerinin istihdam piyasasında en kötüsünün geride kalmış olabileceğine dair bir sinyal olabileceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ekonomisinde toparlanmaya destek için yeni bir corona virüsü yardım paketine “kesinlikle” ihtiyaç olduğunu ve bu yeni yardım paketinde bireylere daha fazla doğrudan ödeme yapılmasının yer almasının ciddi şekilde değerlendirilmekte olduğunu vurguladı.