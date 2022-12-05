Bülent Yondemir: 2023 yılında ihracatımızı katlamaya devam edeceğiz

Bülent Yondemir sözlerine şöyle devam etti; "Artan talepten ötürü bizlerde kendi fabrika kapasitelerimizi 2 katına çıkartmak için hem ülkemizde hem de Avrupa'da üretim tesislerimizi fazlalaştırmak adına yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere; Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu yapı sektörü raporunda Türk yapı sektörü önceki yıla göre %21,7 büyüyerek Dünya'da ilk beş arasına girdiğimizi yayınlamıştı. 2022 yılında tabii yaşanan savaşlar, dünya geneli artan enflasyon gibi olumsuz gelişmelerde olsa da Türk yapı sektörü dahilinde, hırdavat ürünleri, mobilya yan ürünleri, mekanizma gibi 1000'e yakın yan kolda ülkemiz rakiplerine göre daha uygun ürün temin fiyatı vermesi ve Çin'den daha kaliteli ürün üretip, Avrupa'ya ve Ortadoğu'ya yakınlığından ötürü tercih edilen bir pazarız. Bizlerde bu yıl yeni yatırımımız olan Yonkur inşaat olarak, yurtdışındaki sahip olduğumuz pazarlarda alternatif malzemeler ihraç edip, varolan şantiyelerimizde hizmet vermeye devam edeceğiz."

