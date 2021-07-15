Bulgaristan'da en uzun demir yolu tünelinin temeli atıldı

AA 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:16

Bulgaristan'da geçici teknokratlar hükümetinin Ulaştırma Bakanı Georgi Todorov'un da hazır bulunduğu törende, Avrupa Birliği (AB) fonlarının desteği ile yapılan finansman sonucu projeye 500 milyon avro yatırılacağı açıklandı.

Temeli atılan projenin yapım süresi 72 ay olduğu ve bu güzergahta diğer alt geçit, tünel üst geçit gibi tesislerin de inşa edileceği belirtildi.

Temel atma töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da hazır bulundu.

Elin Pelin-Vakarel garların arasındaki 20 kilometrelik demir yolu güzergahın modernizasyonuna bağlı olan tünel inşaat projesine, Türkiye'den Cengiz Holding, Duygu Mühendislik ve İnşaat da katıldı.