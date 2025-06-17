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Ekonomi

Bunu yapabilen tek ülkeyiz! Dünya devinin dümenini Türkiye üretecek

Türkiye'nin savunma sanayi devi TUSAŞ ile Airbus arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Paris Air Show'da varılan anlaşmayla TUSAŞ, sivil havacılıkta en çok kullanılan uçak olan Airbus A320 uçağı için RUDDER parçasını üretecek.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 16:17 - Güncelleme:
Bunu yapabilen tek ülkeyiz! Dünya devinin dümenini Türkiye üretecek
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) dikkat çeken bir adım geldi. TUSAŞ ve Airbus, başkent Paris'te düzenlenen Paris Air Show'da bir araya geldi.

Varılan anlaşmaya göre, TUSAŞ, RUDDER parçasını üreten dünyanın en önemli kuruluşlarından biri konumuna yükseldi.

"ÜRETİMİNİ YERLİ KABİLİYETLERİMİZLE HAYATA GEÇİRİYORUZ"

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İmzalanan sözleşmeler kapsamında; AIRBUS A320 ailesi için RUDDER (yön dümeni) üretimini yerli kabiliyetlerimizle hayata geçiriyoruz" denildi.

Gerçekleştirilen imza töreninde A320 uçağının yanı sıra Airbus A350F kargo uçağı için de işbirliğine gidilmesi yönünde karara varıldı.

Açıklamada ayrıca, "Küresel havacılık sahnesinde yükselişimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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