Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) dikkat çeken bir adım geldi. TUSAŞ ve Airbus, başkent Paris'te düzenlenen Paris Air Show'da bir araya geldi.

Varılan anlaşmaya göre, TUSAŞ, RUDDER parçasını üreten dünyanın en önemli kuruluşlarından biri konumuna yükseldi.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İmzalanan sözleşmeler kapsamında; AIRBUS A320 ailesi için RUDDER (yön dümeni) üretimini yerli kabiliyetlerimizle hayata geçiriyoruz" denildi.

Gerçekleştirilen imza töreninde A320 uçağının yanı sıra Airbus A350F kargo uçağı için de işbirliğine gidilmesi yönünde karara varıldı.

Açıklamada ayrıca, "Küresel havacılık sahnesinde yükselişimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.