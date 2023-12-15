''Burada hiçbir şey yok'' denmişti! Dünyanın en büyük 2. nadir element rezervi keşfedildi

Geçtiğimiz yıllarda varlığı pek çok kez görmezden gelinen nadir toprak elementleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalkınma hamlesi ile tekrar ekonomiye kazandırıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 2. NADİR TOPRAK ELEMENTİ REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda 1950'li yıllarda yabancı araştırmacıların burada bir şey yok dediği Eskişehir'de cevher kaynadığı tespit edildi. Eskişehir Beylikova'da bulunan 694 milyon tonluk rezerv, Çin'den sonra dünyanın en büyük 2. rezervi olma özelliğini taşıyor.

TORYUMUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 17 ELEMENT TESPİT EDİLDİ

Burada bugüne kadar yapılan çalışmalarda aralarında florit, barit ve en önemlilerinden toryumun da bulunduğu toplamda 17 element bulundu. Bu cevherler işlenerek ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlayacak.

"BURADA HİÇ BİR ŞEY YOK" DEDİKLERİ YER CEVHER KAYNIYOR

1950'li yıllarda bölgede çalışmalar başlatılmış, Avrupa'dan bir çok sayıda bilim insanı gelmişti. Ancak yaptıkları araştırmalar sonucunda "Burada hiçbir şey yok" denilerek kamuoyu yanıltılmıştı. Günümüze geldiğimizde ise Başkan Erdoğan'ın kalkınma hamleleri ardından bu tesisteki rezervler tespit edildi. Sadece tespit edilmekle kalmadı. İşlenmesi için de bir pilot tesis kuruldu.

İLK ETAPTA 1200 TONLUK ARDINDAN 570 BİN TONLUK İŞLEM YAPILACAK

Bölgeye 19 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan pilot tesiste ilk etapta 1200 tonluk cevher işlenecek. Daha büyük bir endüstriyel tesis yatırımıyla bu rakam yıllık 570 bin tona ulaşacak. İşlenen cevherlerden de 10 bin ton nadir toprak oksiti, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 tonda toryum üretilerek Türkiye ekonomisine kazandırılacak.

694 MİLYON TONLUK REZERVE SAHİP

Toplamda 310 lokasyonda 125 bin metre sondaj yapıldı. 60 bine yakın numune alındı. O numunelerin ardından 694 milyon tonluk rezerv rakamına ulaşılmış oldu.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NEREDE KULLANILIYOR?

Nadir toprak elementleri fiber optikten uydu haberleşmesine, akıllı füzelerden yakıt hücrelerine, tıbbi görüntülemeden enerji depolama sistemleri ve elektrikli otomobillere kadar 20'den fazla alanda kullanılıyor.