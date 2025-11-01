İSTANBUL 21°C / 13°C
Ekonomi

Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu açıldı! 831 milyon lira tasarruf sağlanacak

92 kilometre uzunluğundaki Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun açılışında konuşan Bakan Uraloğlu, yeni yol ile yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi. Yol yatırımı ile seyahat süresi de 70 dakikadan 55 dakikaya iniyor.

Haber Merkezi1 Kasım 2025 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu açıldı! 831 milyon lira tasarruf sağlanacak
Burdur-Tefenni-Çavdır yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada "92 kilometre uzunluğundaki Burdur-Tefenni-Çavdır Yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Burdur-Tefenni-Çavdır arasındaki seyahat süresini 70 dakikadan 55 dakikaya indirdik. Yol bünyesinde, Suludere Köprüsü, Badarmit Köprüsü ve Karaçal Köprüsü'nü inşa ettik. Yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını 18 bin 439 ton azaltacağız" dedi.

  • Burdur Tefenni Çavdır Yolu
  • Ulaşım Tasarrufu
  • Yol Yatırımı

