Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu açıldı! 831 milyon lira tasarruf sağlanacak

Burdur-Tefenni-Çavdır yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada "92 kilometre uzunluğundaki Burdur-Tefenni-Çavdır Yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Burdur-Tefenni-Çavdır arasındaki seyahat süresini 70 dakikadan 55 dakikaya indirdik. Yol bünyesinde, Suludere Köprüsü, Badarmit Köprüsü ve Karaçal Köprüsü'nü inşa ettik. Yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını 18 bin 439 ton azaltacağız" dedi.