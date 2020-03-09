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Ekonomi

TOKİ Bursa Kestel kurası ne zaman? Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Bursa Kestel projesinde kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Projeye başvuru yapan tüm vatandaşlar Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bursa Kestel kurası ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. 81 ilde inşa edilecek olan konutlara yoğun ilgi gösterildi. TOKİ Bursa Kestel projesinde dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

09 Mart 2020 Pazartesi  09:30 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 09:30

Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Bursa Kestel kurası ne zaman? sorularının yanıtları tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. 81 ilde inşa edilecek olan konutlara yoğun ilgi gösterildi. Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından gözler kura çekimine çevrildi. TOKİ Bursa Kestel kurası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte tüm merak edilenler.. 

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursa TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından açıklanacak.

TOKİ BURSA KESTEL KURASI NE ZAMAN?

Bursa Kestel kurası 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

E- DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

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