İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bursa'da AK Parti dönemi müjdeyle başlıyor: Musluklar indirimli akacak
Ekonomi

Bursa'da AK Parti dönemi müjdeyle başlıyor: Musluklar indirimli akacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimin AK Parti'ye geçmesinin ardından vatandaşın beklediği su indirimi için ilk adım atıldı. 14 Mayıs'ta toplanacak BUSKİ Genel Kurulu'nda gündeme alınacak indirim kararıyla, her ay enflasyon oranında yapılan güncellemelerin Bursalılar üzerindeki yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
Bursa'da AK Parti dönemi müjdeyle başlıyor: Musluklar indirimli akacak
ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi su fiyatlarında indirim için harekete geçti. 14 Mayıs'ta yapılacak Buski Genel kurulunda su indiriminin gündeme alınması ve Bursalıların yükünün hafifletilmesi için adımlar atılacağı açıklandı. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi üstünlüğüne sahip olduğu Büyükşehir Meclisi'nde alınacak kararla da su fiyatlarında indirim kesinleşmiş olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yeni yönetimin su fiyatlarında artış yapmadığını vurgu yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Su faturalarında indirim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayı itibarıyla BUSKİ Genel Kurulu ve resmi süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Hedefimiz; hemşehrilerimize kaliteli, sürdürülebilir ve erişilebilir hizmetleri en doğru şartlarda sunmaktır. Bilgilerinize sunuyor, destekleriniz ve anlayışınız için siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. 4 Temmuz 1994 tarihinde BUSKİ Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda su tarifeleri, her ay enflasyon artış oranına göre güncellenmektedir. Son endeks okumasına yansıyan farkın nedeni de bu rutin güncellemedir. Bunun dışında 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla su fiyatlarına yönelik herhangi bir ek fiyat artışı uygulanmamıştır.

Öte yandan yoğun yağmur ve kar yağışının ardından Bursa'daki tüm barajların seviyeleri yüzde 100'e yaklaşmış bulunuyor

  • bursa
  • bursa ak parti
  • bursa su fiyatları
  • bursa su indirim

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.