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Ekonomi

Büyük destek! Yeni müjde geldi: 30 milyar lira verilecek

İhracatçılar ve reel sektör için Hazine garantili yeni destek paketi müjdesi geldi. Sektörün ihtiyaçlarının göz önüne alındığı müjde hakkında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız.' ifadelerini kullandı.

AA27 Ekim 2023 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Büyük destek! Yeni müjde geldi: 30 milyar lira verilecek
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Sektörün ihtiyaçları kapsamında ihracatçılar ve reel sektör için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bankalarla gerekli protokollerin deva ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların ve reel sektörün her zaman arkasında olduklarını belirterek, "Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız." dedi.

YENİ DESTEK PAKETİ MÜJDESİ! 30 MİLYAR LİRALIK KATIK SAĞLANACAK

Şimşek, Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında hayata geçirilecek yeni destek paketine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yeni ekonomi programı kapsamında seçici kredi uygulamalarının önemine dikkati çeken Şimşek, bu yolla üretim ve ihracatı artırmayı amaçladıklarını belirterek, ihracatın ülke ekonomisi için önemine işaret etti.

Bugüne kadar Hazine destekli kredi garanti sistemiyle muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren ve teminat yetersizliği yaşayan pek çok ticari işletmeye finansmana erişim imkanı sağlandığını vurgulayan Şimşek, "Güncel ekonomik gelişmeler kapsamında, sektörel ihtiyaçlar göz önüne alınarak yatırım, ihracat, sürdürülebilirlik yatırımları ve dijital dönüşüm odaklı yeni destek paketlerine yönelik çalışmalarımız tamamlanma aşamasına gelmiştir." diye konuştu.

"UZUN VADE İMKANI SAĞLANIYOR"

Söz konusu destek paketlerinin, bankacılık sistemindeki mevcut makro ihtiyati çerçeve içerisinde kalınarak, piyasa koşulları ile bankacılık ilke ve prensiplerine göre kullandırılacağını bildiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatçımızın, reel sektörümüzün her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız. Yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması amaçlandı. Söz konusu kredi imkanının kredi garanti kurumları aracılığıyla sağlanması planlanıyor. Paketlerde genel itibarıyla işletme kredileri için 24 aya kadar, yatırım kredileri içinse 120 aya kadar vade belirlenebilecek."

PROTOKOL ÇALIŞMALARININ ARDINDAN KREDİLER KULLANDIRILACAK

Bakan Şimşek, tahsis edilen kefalet limitleri belirlenirken yeni paketlerle benzer amaçlı olan diğer paketlerin kullanılmayan limitlerinin buraya aktarılmasının planlandığını belirterek, "Bakanlığımız ile Kredi Garanti Fonu AŞ, İhracatı Geliştirme AŞ ve Katılım Finans Kefalet AŞ arasındaki protokol çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni destek paketleri kapsamındaki kullandırımlara başlanacak." dedi.

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