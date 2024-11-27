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Ekonomi

Büyük dönüşüm fırsatı için çağrı: Türkiye'yi bekliyoruz

Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, ülkesinin, binalarda enerji verimliliği alanında büyük bir dönüşüme gittiğini açıkladı. Türkiye'ye davette bulunan Bakan Parlicov , “Binaların enerji performansının geliştirilmesi için birkaç yıl boyunca çalışma yapacağız, bu büyük dönüşüm fırsatı için Türk firmalarını da yatırıma bekliyoruz.” dedi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Büyük dönüşüm fırsatı için çağrı: Türkiye'yi bekliyoruz
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Parlicov, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlediği İstanbul Energy Forum'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Moldova'nın yakın zamana kadar elektrik ve doğal gazda dışa bağımlı olduğunu dile getiren Parlicov, ülkesinin, enerji dönüşümünü desteklemek için verimlilik alanında büyük bir değişime odaklandığını anlattı.

Parlicov, Rusya-Ukrayna sorununun ardından Moldova ve Ukrayna elektrik sistemlerinin Avrupa elektrik sistemlerine entegre olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi de elektrik piyasası ve gaz piyasası için piyasa bazlı mekanizmalar geliştiriyoruz. Moldova'da fırsatlar doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji şeklinde farklılaşıyor. 105 megavat rüzgar enerjisi, 60 megavat güneş enerjisi için ihaleye çıkıyoruz. Doğal gazda da Avrupa pazarından aldığımız gazın büyük bir kısmı dikey koridor yoluyla Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'dan geliyor."

- TÜRK ŞİRKETLERE İHALELERE KATILIM DAVETİ

Parlicov, Moldova'da binaların enerji verimliliği konusunda da büyük bir çalışması olduğunu anlattı.

Temelde inşaat işleri olan binaların enerji performansının iyileştirilmesine yönelik çok sayıda farklı iş olanağı bulunduğuna işaret eden Parlicov, "Moldova binalarda enerji verimliliği alanında büyük bir dönüşüme gidiyor. Binaların enerji performansının geliştirilmesi için birkaç yıl boyunca çalışma yapacağız, bu büyük dönüşüm fırsatı için Türk firmalarını da yatırıma bekliyoruz. Bu alanda Moldova'da büyük bir pazar oluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rüzgar ve güneş enerjisinde ihaleleri başlattıklarını dile getiren Parlicov, şöyle devam etti:

"Türk şirketlerinin özellikle güneş enerjisiyle olduğu kadar rüzgarla da ilgilendiğini biliyoruz. Türk firmalarını rekabetçi ihale süreçlerimize katılmaya davet ediyoruz. Binaların enerji performansının iyileştirilmesi, her türlü yalıtım, binalara yenilenebilir enerjilerin entegre edilmesi, ısı pompaları gibi önemli teknolojilerin iyileştirilmesi inşaat şirketleri için yapacak çok iş var. Bu teknolojiler hem maliyetleri düşürmemize hem de emisyonları azaltmamıza olanak tanıyor."

- TÜRKİYE VE MOLDOVA DAHA FAZLA ENERJİ PROJESİ GELİŞTİRECEK

İstanbul Enerji Forumu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov bir araya gelerek doğal gaz arzı konusundaki alternatifleri ve fırsatları değerlendirdi.

Görüşme sonrası ise iki ülke arasında enerji alanında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat Zaptı ile yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik ticareti, akıllı şebeke teknolojileri ve doğal gaz arzı gibi konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı öngörülüyor.

Ayrıca bu alanlarda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Anlaşmalar ayrıca, iki ülke arasında bilgi ve teknoloji transferini, yatırımların teşvikini ve özel sektör işbirliğini de destekliyor.

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