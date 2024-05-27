Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen Bakan Sok, AA muhabirinin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye daveti dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür eden Sok, bunun Ağustos 2023'te göreve başlamasından bu yana Avrupa'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olduğunu söyledi.

Kamboçyalı Bakan, bu ziyaretin bir anlamının bulunduğunu belirterek, Türkiye ile 65. yılını kutladıkları diplomatik ilişkilerin "çok olgun" olduğunu vurguladı.

Karşılıklı ziyaretlerin önemine işaret eden Sok, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ülkü Kocaefe'nin diplomatik ilişkilerin 65. yılını kutlamak için birçok etkinlik gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in Ekim 2018'de Türkiye'ye çalışma ziyaretini gerçekleştirdiğini anlatan Sok, bu ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile görüştüğünü ve çok iddialı bir hedef belirlediklerini anımsattı.



Sok, "Şu anda 1 milyar dolarlık ticareti hedeflememiz gerekiyor. Biz, bundan biraz uzaktayız. Bu, hem Kamboçya hem de Türkiye tarafındaki herkesi, liderlerin verdiği kararları gerçekleştirmek için çok çalışmaya motive etmesi gereken bir neden. Bu, gerçekten benim dileğim." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'DE ASEAN ÜLKELERİNDE PAZARLANMASI GEREKEN MÜKEMMEL KALİTEDE ÜRÜNLER VAR"



Türk iş dünyasıyla yapacağı görüşmelere değinen Sok, Kamboçya ve ülkesindeki iş fırsatları hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığına dikkati çekti.

Bakan Sok, Türkiye ziyareti ve iş yemeğinin kendisine iş dünyasındaki oyuncularla etkileşim kurma ve önemli mesajlar iletme fırsatı vereceğini belirterek, "Onları (Kamboçya'ya) davet edeceğim. Lütfen iki üç gününüzü ayırıp Kamboçya'ya gelin. Kamboçya'nın gerçekliğini, fırsatlarını kendiniz göreceksiniz. İş insanları bir yere gittiğinde fırsatları seziyorlar. Onları oraya davet etmeye geldim." ifadelerini kullandı.

Ekonomilerinin birbirini tamamladığının düşünülebileceğine dikkati çeken Kamboçyalı Bakan, "Burada, Türkiye'de ASEAN ülkelerinde ve Kamboçya'da pazarlanması gereken mükemmel kalitede ürünler var. Türk üreticilere söylemek istediğim şey: Lütfen, Kamboçya'ya gelin. (Kamboçya'da) Çok liberal bir iş rejimi var. Kamboçya'yı bölgenin ASEAN'a açılan kapısı olarak düşünmelisiniz." dedi.

Sok, Türk iş dünyasından Kamboçya'nın yalnızca bir geçit olduğunu düşünmelerini istediğini belirterek, "Mekong bölgesinden bahsedersek pazarınız 250 milyon, ASEAN'ı da dahil edersek 630 milyon tüketici olacaktır. Sadece 17 milyon Kamboçyalıyı değil Kamboçya'yı kendi bağlamında düşünün. Eğer bölgeyi tercih ediyorsanız Kamboçya'nın sadece bir basamak olduğunu bilmelerini sağlamak önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2019'da "Yeniden Asya" girişimini başlattığını hatırlatan Bakan, bu girişimin iyi olduğunu iş dünyasına anlatmak istediğini söyledi.

- 4 MUTABAKAT ZAPTININ İMZALANMASI BEKLENİYOR



Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesinde hangi anlaşmaların imzalanacağının sorulması üzerine Bakan Sok, sonuçlandırılmaya hazır 4 mutabakat zaptının olduğunu, imza töreninin 29 Mayıs'ta yapılmasının planlandığını anlattı.

Bu anlaşmalardan ikisinin kolluk kuvvetlerinin eğitimiyle ve Ankara Üniversitesi ile Punom Pen Kraliyet Üniversitesi arasındaki işbirliğiyle ilgili olduğunu kaydeden Sok, "Türkiye'den, özellikle Ankara Üniversitesinden araştırmacıların, akademisyenlerin deneyimlerinin paylaşılması, Kamboçya'ya fayda sağlayacaktır." dedi.

Bakan Sok, bir diğer mutabakat zaptının medya ve iletişim konusunda olduğuna işaret ederek, "Burada yine Türkiye'nin sadece bölgesel değil, ulusal düzeyde değil, bölgesel ve uluslararası alanda da ne kadar aktif olduğunu gözlemledik ve meslektaşlarımızdan öğrenmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "BUGÜN VE YARIN MUTLAKA KEBAP YEMEK İSTERİM"



Türk kültürüne dair bildiklerini paylaşan Sok, coğrafya ve tarihe ilgi duyduğunu, gençliğinde Osmanlı Devletiyle ilgili okumalar yaptığını dile getirdi.

İstanbul'un tarihten bu yana eşsiz bir yer olduğunu vurgulayan Bakan, şehrin bir ucunun Asya'ya, diğer ucunun Avrupa'ya uzandığını ifade etti.

Kamboçyalı Bakan, "Dolayısıyla benim için Türkiye, bir kültür ülkesidir. Aslına bakılırsa sanırım Türkiye, 50 milyona yakın ziyaretçiyle dünyada 4'üncü turizm destinasyonu." dedi.

Türkiye'nin Akdeniz kıyısına, güzel plajlara ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki çok sayıda tarihi varlığa sahip olduğuna dikkati çeken Bakan, ülkenin bir yandan kültürel diğer yandan farklı güzelliklere sahip bulunduğunu kaydetti.

Bakan Sok, Türk mutfağını deneyimlemeye henüz fırsatının olmadığını ancak akşam yemeğinde kebap yiyeceğini belirterek, "Tatlıdan pek hoşlanmam ama baklavanın tadına baktığımı biliyorum, bugün ve yarın mutlaka kebap yemek isterim." ifadesini kullandı.

21-27 Mayıs tarihlerinde Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin düzenlendiğini belirten Sok, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Kocaefe'nin Türk mutfağını dünyaya tanıttığını söyledi.

- "BİR DAHAKİ SEFERE PUNOM PEN'DEN TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞLARIYLA GELMEK İSTİYORUM"



Türkiye'yi yeniden ziyaret etmek istediğini kaydeden Bakan Sok, "Ama bir dahaki sefere Punom Pen'den İstanbul'a ya da Ankara'ya Türk Hava Yolları uçuşlarıyla gelmek ve dönmek istiyorum. Bir dahaki sefere benimle röportaj yaptığınızda Türk Hava Yolları ile buradan Punom Pen'e uçacaksınız ve ben de UNESCO listesinde yer alan Angkor Vat Tapınağı'nı ziyaretinizde rehberiniz olacağım." diye konuştu.

