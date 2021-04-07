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Ekonomi

''Büyük Göç'ün ikinci yıl dönümü

İGA, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle operasyona başlamasının 2. yıl dönümünde 'Büyük Göç' isimli videoyu sosyal medyada paylaştı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:36
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İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan, 6 Nisan 2019'da başarıyla tamamlanan "Büyük Göç" hatırlatıldı.

Türkiye'nin 2 yıl önce dünya havacılık tarihine geçen taşınma operasyonunu hayata geçirdiği aktarılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle operasyona başlamasının 2. yıl dönümü için hazırlanan "Büyük Göç" videosunun Youtube kanalında yayınlandığı belirtildi.

Yaklaşık 16 dakikalık videoda, taşınma sürecinden bazı görüntülerle havalimanının faaliyetleri yer aldı.

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