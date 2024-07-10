Büyük hüsran! Hem sahada hem borsada sevindiremediler

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, yılın ilk yarısında borsalarda istenileni veremezken yatırımcısını tam anlamıyla sevindiremedi.

Ünlü futbol kulüplerinin hisse senedi performanslarında, ocak-haziran döneminde genellikle aşağı yönlü seyir görüldü.

Futbol kulüpleri yeşil sahalarda taraftarını, borsalarda da yatırımcısını sevindiremedi.

Ocak-haziran döneminde yatırımcısına İskoç kulübü Celtic yüzde 38,9, Portekiz kulübü Benfica yüzde 14,6, Hollanda kulübü Ajax yüzde 3,7 kazandırdı.

Celtic, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu ilan etti. Kulüp ayrıca İskoçya Federasyon kupasını da kazandı. Benfica da Portekiz Birinci Futbol Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

MANCHESTER UNİTED YATIRIMCISINA YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE KAYBETTİRDİ

Bu dönemde, Portekiz ekibi Porto'nun hisseleri yüzde 1,7 değer kaybetti.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Borussia Dortmund'un hisselerinde ise yüzde 1,9 azalış kaydedildi. Bundesliga'yı 5. sırada tamamlayan Borussia Dortmund, iç açıcı bir performans sergileyemedi.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Lazio, yatırımcısına yüzde 6,6, Portekiz kulübü Sporting CP yüzde 8,6, diğer bir İtalyan kulübü Juventus yüzde 13,9, İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United yüzde 20,8 kaybettirdi.

Manchester United ise İngiltere Premier Lig'i 8. sırada tamamladı.

Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünün hisselerinin ocak-haziran performansları şöyle: