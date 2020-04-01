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Ekonomi

LPG'de indirim beklentisi: 3 liraya kadar düşebilir

Petrol fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte benzin ve motorinde ardı ardına gerçekleşen büyük indirimler bu sefer de LPG'ye geliyor. Sektör uzmanları LPG fiyatlarında 85-90 kuruşluk indirim ihtimalinin ortaya çıktığını belirtirken, söz konusu indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor. İndirimin gerçeklemesi halinde İstanbul'da litresi 3,90'dan satılan LPG'nin fiyatı 3 liraya kadar gerilemiş olacak.

01 Nisan 2020 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 10:32
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Brent petrolün varil fiyatının 23 dolar ile son 18 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine peş peşe gelen indirimlerin ardından gözlerin çevrildiği LPG için yenisafak.com'un geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği büyük indirimin detayları netleşti.

90 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarının 23 dolara kadar inmesiyle birlikte LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanları, düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarına da yansıyacağını belirtiyor.

Yaşanan gelişmelerle birlikte LPG'nin pompa fiyatında 85-90 kuruşluk indirim yapılmasını bekleyen sektör yetkilileri, büyük indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına da yansımasını bekliyor.

3 LİRAYA İNEBİLİR!

Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde İstanbul ve İzmir'de litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3 liraya kadar gerileyecekken, Ankara'da ise 3,07 lira olacak.

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi ile son olarak benzin 10 kuruş, motorin ise 8 kuruşluk indirim almış söz konusu indirimlerin ardından İstanbul'da benzinin ortalama fiyatı kimi satış noktalarında 4 lira 98 kuruş seviyesine gerilemişti. (Yeni Şafak)

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