Bakan Bolat, beraberinde Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan, Sezai Uçarmak ve Özgür Volkan Ağar, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ile MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç başkanlığındaki dernek üyeleri ile Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi Turkuaz Salon'da bir araya geldi.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada zor dönemlerin ardından iç ticarette ürünlerde piyasalarda büyük çalkantıların meydana gelebildiğini belirterek, "Birçok ürünlerde fiyat şişirmeler, spekülasyonlar, keyfi uygulamalar, haksız ticari talepler, stokçuluk, fırsatçılık, fahiş fiyat artışları gibi uygulamalar görüldü. 14-28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin müteakip kurulan hükümetimiz bu minvalde ticaretteki veya piyasalardaki bazı dalgalandırmaları sona erdirmek konusunda hızlı aksiyon almaya başladı. Ticaret Bakanlığı olarak bizim üzerimize düşen görevler doğrultusunda biz, sıkıntı hangi sektörde varsa sektör ilgililerini, kuruluşlarını, yöneticilerini bakanlığımıza davet ettik. Bu kapsamda motorlu araç üretim ve satıcılarının bütün kesimlerini davet ettik. Sizlerin de desteği ve önerileri ile bakanlık olarak birçok düzenleme yaptık" dedi.

"YÜZDE 10 İLA YÜZDE 20 ARASINDA İNDİRİM KAMPANYALARI GÖRMEYE BAŞLADIK, BAŞLIYORUZ"

Bakan Bolat, yaptıkları düzenlemeler sonucunda piyasalarda ciddi rahatlamalar olduğuna dikkati çekerek, "Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Hem ikinci el satışlarında hem de bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında da, kimi araç modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlıyoruz. Bu tüketicilerimiz açısından çok iyi. Bu, piyasaların düzelmesi için ve rasyonel, istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA GÖZÜMÜZ (ARAÇ) PİYASASININ ÜZERİNDE OLACAK"

Bakan Bolat, motorlu araç satıcılarının önceki dalgalanma ve belirsizlik sürecinde olumsuz etkilendiklerini gördüklerini belirterek, "Yüzde 100 haklısınız. Sermayeleriniz eriyip gidiyordu. Satışlar düşmüştü, iş yapılmaz hale gelmişti. Bir ürün sattığınızda yenisini koymak için gerekli sermayeniz eriyordu. Bu süreç geride kaldı. Ben sizlere iş birliğiniz için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Biz de hükümet olarak, bakanlık ekibimiz olarak birlikte sizlerle yol yürüdük, çok çalıştık. Hamdolsun görevimizi bu anlamda yerine getirdik. Bundan sonra da gözümüz piyasanın üzerinde olacak. Denetlemelerimiz devam edecek. Diğer sektörlerde de bu tür oluşumlara karşı gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"(EMLAK SEKTÖRÜNDE) PİYASAYI DENETLİYORUZ"

Emlak sektörünün satış fiyatlarında olduğunu söylediği köpüğün ortadan kalktığını gözlemlediklerini kaydeden Bolat, "Sektör yetkililerinden de bu konuda bilgi alıyoruz. Biz de piyasayı denetliyoruz. Bu minvalde Türkiye Emlak Müşavirler Federasyonu da 10 gün kadar sonra bizi ziyaret edecek. Bu konuda atılan adımlardan dolayı teşekkür edeceklerini söyledi" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bolat, önemli olan durumun kayıtlı ekonomiyi güçlendirmek olduğunu aktararak, "Kayıt dışı faaliyetleri, haksız kazançları, fahiş kazançları, spekülatif uygulamaları, manipülasyonları hem denetlemek ve cezalandırmak hem de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yoksa ticaretin artması bizi mutlu eder" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA BÜYÜK BİR İNDİRİM KAMPANYASI BÜTÜN MARKETLERDEN BEKLİYORUZ"

Bolat, gıda perakendecileri ile birçok toplantı yaptıkları bilgisini vererek, "Onların da uygulamaları ile yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık. Onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyası bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz. Piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemizle enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

MASFED Başkanı Erkoç ise, araç fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade ederek, "Hepimizin bildiği Türkiye'de köpük dediğimiz araçlar artık normal liste fiyatının üzerinde satılıyordu. Torpil olamayan insanlar araba alamıyordu. Ya da ekstra bedel ödemeyenler araç alamıyor. Araç bulmada ciddi sorunlar yaşanıyordu. Bu da tabii haliyle ikinci el otomobil fiyatının da yükselmesine sebep oluyordu. Bakan olduktan sonra yaptığı güzel çalışmalar, konunun taraflarını dinlememiz, sorunlar ve çözüm önerilerini masaya yatırmanız bu ülkedeki köpüğün ortadan kalkmasını sağladı. Sanki galericiler, motorlu araç satıcıları fiyatları yükseltiyormuş gibi böyle bir algı vardı. Halbuki en çok bu işlerimiz mustarip olanlar bizim sektörümüzün mensuplarıydı. İnşallah bundan sonra bu sıfır araçlar gerçek değerini buldu. Bayilere gidip de gün, tarih, sayı vermeyen bayiler artık vatandaşlarımızı aramaya başladılar. Güzel haberler alıyoruz. Hatta bazı markalarda kampanyaların yapıldığını görüyoruz. Şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla yüzde 10-15 civarında fiyatlarda düşüş oldu. Tabii bu bizi sevindiriyor" diye konuştu.

Erkoç, piyasaların da rahatladığına vurgu yaparak, "Biraz da kredilerde sıkıntılarımız var. Bu kredi sorunumuzun da çözülmesini istiyoruz. Bunun normal bir hale dönmesini tüm arkadaşlarımız adına bekliyoruz. Bizim bugün buraya gelme sebebimiz tamamen sizlere ve kadromuza teşekkür etmek için. Bizi en çok sıkıntıya düşüren 'kayıt dışı' dediğimiz, devletimize hiç vergi ödemeden bu üç senelik pandemi içinde araç alıp satanlar. Esas piyasaların yükselmesine bir nebze de sebep olanlar bunlardır. Üç adeti geçmiş, gerek sıfırda gerek ikinci elde şahıslara cezalar yazılırsa onlarda caydırıcılık olur, tüccarımızdaki adaletsizlik de ortadan kalkmış olur. Öbür türlü çünkü maalesef sektörü de kayıt dışına itiyordu. Bunlarla beraber sektör tekrar kayıt altına alınmış olacak" diye konuştu.

Toplantı, Bakan Bolat ve Erkoç'un konuşmasının ardından basına kapalı şekilde devam etti.