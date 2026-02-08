İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Büyük keşif resmen tamam! 540 milyar dolarlık beyaz altın bulundu
Ekonomi

Büyük keşif resmen tamam! 540 milyar dolarlık beyaz altın bulundu

Bilim insanları, devasa boyutta beyaz altın olarak lanse edilen lityum keşfi yaptı. Yapılan keşifte beyaz altın yani lityum yataklarının boyutunun 540 milyar dolar olduğu iddia edildi. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 20:06 - Güncelleme:
Büyük keşif resmen tamam! 540 milyar dolarlık beyaz altın bulundu
Grönland topraklarında elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip devasa bir lityum rezervi keşfedildi. Söz konusu rezervin yaklaşık 540 milyar dolar değerinde olduğu öne sürülüyor.

540 MİLYAR DOLARLIK LİTYUM KEŞFİ

Uzmanlara göre bu büyüklükte bir lityum keşfi, küresel enerji dengelerini yeniden şekillendirebilir. Özellikle elektrikli araç üreticileri, batarya teknolojileri ve yenilenebilir enerji yatırımları açısından Grönland'ın stratejik önemi bir anda zirveye çıktı.

Henüz resmi kurumlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, şimdiden uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Eğer rezervin varlığı ve ekonomik değeri teyit edilirse, Grönland lityum üretiminde dünya liderleri arasına girebilir.

Öte yandan çevre uzmanları, olası madencilik faaliyetlerinin hassas Arktik ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Bölgedeki doğal denge, iklim krizi ve sürdürülebilirlik tartışmaları da yeniden gündeme gelmiş durumda.

  • keşif
  • lityum
  • Beyaz altın

