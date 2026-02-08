Grönland topraklarında elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip devasa bir lityum rezervi keşfedildi. Söz konusu rezervin yaklaşık 540 milyar dolar değerinde olduğu öne sürülüyor.

Uzmanlara göre bu büyüklükte bir lityum keşfi, küresel enerji dengelerini yeniden şekillendirebilir. Özellikle elektrikli araç üreticileri, batarya teknolojileri ve yenilenebilir enerji yatırımları açısından Grönland'ın stratejik önemi bir anda zirveye çıktı.

Henüz resmi kurumlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, şimdiden uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Eğer rezervin varlığı ve ekonomik değeri teyit edilirse, Grönland lityum üretiminde dünya liderleri arasına girebilir.

Öte yandan çevre uzmanları, olası madencilik faaliyetlerinin hassas Arktik ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Bölgedeki doğal denge, iklim krizi ve sürdürülebilirlik tartışmaları da yeniden gündeme gelmiş durumda.