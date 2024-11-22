Macaristan devlet şirketi MVM CEEnergy Üst Yöneticisi (CEO) Laszlo Fritsch, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile doğal gaz alanındaki işbirliğinin önemine işaret etti. Fritsch Türkiye ile Macaristan arasında şu anda geçen yılki anlaşmanın yenilenmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Fritsch, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla düzenlediği İstanbul Energy Forum'unda AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Geçen yıl MVM ile BOTAŞ arasında doğal gaz alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını anımsatan Fritsch, bunun Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine gaz sevkiyatını içermesi nedeniyle dönüm noktası olduğunu söyledi.

Fritsch, "Bu bizim için oldukça önemliydi. Çünkü temelde yeni bir işbirliğinin kapısını açıyor." diye konuştu.

Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Fritsch, şunları kaydetti:

"Büyük planlarımız var. Açıkçası, Türkiye ve BOTAŞ pazarda büyük bir oyuncu haline geldi. Temelde BOTAŞ 'gatekeeper' olabilir ve tüm bölge için sadece sanal değil fiziksel bir merkez de olabilir. Bu nedenle BOTAŞ ile işbirliğimizin devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda geçen yılki anlaşmanın yenilenmesi üzerinde çalışıyoruz. BOTAŞ ile işbirliğimizi ilerletmek ve gelecekteki hacimleri artırmak istiyoruz. Bu yılın sonuna kadar bu anlaşmayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu önümüzdeki 2025-2026 yılları için önemli olacak."

Fritsch, MVM'nin yeşil enerji alanlarına da odaklandığına dikkati çekerek, "Nükleer enerji ve güneş enerjisi alanlarıyla ilgileniyoruz. Dolayısıyla iki ülke arasında daha fazla işbirliği için kapının açık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- UKRAYNA TRANSİTİNİN AKIBETİ BÖLGEDE BELİRSİZLİK OLUŞTURUYOR

Orta Avrupa bölgesi için güvenlik ve tedarik açısından büyük önem taşıyan Ukrayna transitinin geleceğinin bir soru işareti olduğuna işaret eden Fritsch, şu değerlendirmede bulundu:

"Transit geçişin durup durmayacağı ya da devam edip etmeyeceği hala belirsiz. Açıkçası bunun Orta Avrupa ülkeleri için oldukça büyük bir etkisi olacaktır. Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve hatta Romanya'dan bahsediyorum. Henüz ne olacağını bilmiyoruz. Bu da bazı belirsizlikler yaratıyor ancak Macaristan'ın TürkAkım tarafından besleniyor olması bizim için bir rahatlama sağlıyor. Macaristan için, Ukrayna transiti sona erse bile tedarik güvenliğinde sorun olmayacaktır."