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Ekonomi

Büyük yatırım! Karsan ve Oyak Renault anlaştı

Karsan, Renault Megane Sedan markalı araçların üretimine ilişkin için Oyak Renault ile anlaşma imzaladı.

Reuters2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:52
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Karsan ile Oyak Renault arasında, Renault Megane Sedan markalı araçların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Karsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, ilgili üretimin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarının 210 milyon TL olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre yatırım yıllık 55,000 adetlik kapasiteye cevap verecek şekilde planlandı.

Sözleşmenin süresi üretim başlangıç tarihinden itibaren beş yıl olarak belirlenirken, üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1.5 yıl sürede tamamlanması planlanıyor.

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