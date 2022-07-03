ABD'nin New England bölgesinde yaşayan bir aile, büyükbabalarının sağken gizlediği mirası bulmak için kolları sıvadı.

Evin her köşesine bakmalarına rağmen parayı bulamayan, bu nedenle de evlerini satamayan aile, ülkenin Connecticut eyaletinde yaşayan hazine avcısı Keith Wille ile irtibata geçti.

Verilen yanlış ipuçlarının ardından tavan arasına odaklanan Keith, bir saatlik çabanın ardından parke döşemelerinin altında kilitli kutuya erişti.

YouTube kanalı RediscoverLost'tan süreci paylaşan hazine avcısı, çekiçle açtığı gizli kutudan 1930'lar ve 1950'lerden kalma 46 bin dolarlık nakit para çıkardı.

Ardından iki yıldır bulunmaya çalışılan hiç bozulmamış banknot yığınlarını aileye teslim etti.

Süreci anlatan Keith Wille "Ailenin zamanı tükeniyordu. Evi birkaç yıl içinde satmak istiyorlardı ancak hazine söylentileri evin satışını geciktiriyordu. Aile bana birkaç ipucu verdi ancak çoğu işime yaramadı. Sonunda metal dedektörümü açtım ve iki pencerenin kesiştiği yerden işe başladım" dedi.

Hazine sahibi aile ise "Sanırım hepimiz şoka girdik. Parayı biliyorduk ama miktarı hiçbir zaman bilmiyorduk. Bir sır gibiydi. Açıkçası paraları çıkarırken yorulduk. Evimi satacağım için bu kayıp dolarların nerede olduğunu bilmek önemliydi' dedi.

Videoyu izleyen YouTube kullanıcıları Keith'in ailenin yıllarca aradığı kutuyu bu kadar çabuk bulabilmesine şaşırdı.

Öte yandan aile, para ile ne yapacaklarını açıklamadı.