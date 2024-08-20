CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, SGK borcunu bahane ederek meclis kararıyla 10 taşınmaz için satış yetkisi aldı. MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, taşınmazlar içerisinde 37 yıldır park olarak kullanılan bir arazi ve villalar projesi içinde kalan ve üzerinde atık su kolektörü olan üç dönümlük yer de bulunuyor. İddiaya göre Akgün, 'Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcumuz var. Onun için mecburuz' dedi.

HASAN AKGÜN'E YETKİ

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 6 Haziran 2024 tarihli oturumunda, belli tarihlerde imar planları değiştirilerek konut alanına çevrilen 10 taşınmaz için satış kararı alındı. Önce planları değiştirilen taşınmazların satışı için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e yetki verildi.

KARAR SGK'DAN ÖNCEYDİ

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde yaşayan Basın Kent 3 sitesi sakinleri karara tepki gösterdi. Bir site sakini, 'Burası 37 yıldır park olarak hizmet veriyor. Belediye planlarında da park olarak işaretlenmiş. Meclis kararı alındığında henüz SGK tartışmaları başlamamıştı. Madem SGK'ya borcunuz var festivallere neden milyonlar harcayıp, teknelerle turlar atıyorsunuz?' dedi.

BELEDİYEYE DAVA AÇTILAR

Site sakinleri yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Dilekçede şu ifadelere yer verildi; ihaleye konu taşınmaz Basın Kent-3 1987'de yapılmıştır. Bu site yapıldığından beri bu taşınmaz çocuk parkı olarak ayrılmış olup bu amaçla kullanılmaktadır. Belediyenin internet sitesinde dahi "Basınkent Sokak Parkı" olarak kayıtlıdır. 37 yıldır zaten çocuk parkı olarak kullanılan bir alanın, bölge halkının ihtiyacı çocuk parkı olduğu halde bu parkın kapatılarak konut alanı olarak ihale edilmesinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı açıktır.

EYLEM YAPTILAR

Celaliye Basın Kent-3 site sakinleri, sosyalleştikleri tek sosyal donatı alanını satışa çıkaran belediyeyi parkın içerisinde protesto ettiler. Çocuklarda paklarının kaldırılmamasını istedi.

ERDOĞAN, 24 TEMMUZ'DA SÖYLEMİŞTİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 6 Haziran 2014'te alınan 10 taşınmazın satışına ilişkin "SGK'ya borcumuz var. Onun için mecburuz' dedi. Akgün, satış için SGK borçlarını öne sürse de kararın Başkan Erdoğan'ın, konuyu gündeme getirdiği 24 Temmuz'dan önce alınması dikkat çekti. Erdoğan, 24 Temmuz'daki partisinin grup toplantısında belediyelerin SGK'ya olan borçlarının yüzde 68'inin CHP'li belediyelere ait olduğunu açıklamıştı.